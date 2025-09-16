Đồng nhân dân tệ đang mạnh hơn, tiền tệ mới nổi được "tiếp oxy"

Theo phân tích của Bloomberg, trong vòng một năm qua, mỗi khi nhân dân tệ biến động 1%, nhiều đồng tiền EM như baht Thái, ringgit Malaysia, peso Chile, peso Mexico và real Brazil đều biến động gần như tương đồng. Điều này cho thấy mức độ nhạy cảm cao của EM với nhân dân tệ.

Mối liên kết này phản ánh vai trò của Trung Quốc như một đối tác thương mại chủ chốt của châu Á và nhiều nước khác. Chính sách tiền tệ của Bắc Kinh không chỉ tác động trong khu vực mà còn ảnh hưởng đến các nền kinh tế phụ thuộc vào dòng chảy thương mại và hàng hóa liên quan đến Trung Quốc.

Trong khi đó, chỉ số MSCI EM Currency Index đã giảm 0,3% trong quý này sau hai quý tăng liên tiếp, phần lớn do biến động của USD. Tính từ đầu năm, chỉ số này vẫn tăng khoảng 6,8%.

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc là đồng tiền quan trọng đối với hầu hết các thị trường mới nổi; họ giao dịch với Trung Quốc nhiều hơn là với Hoa Kỳ.

PBOC đang thay đổi chính sách với đồng nhân dân tệ như thế nào?

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa gây bất ngờ khi ấn định tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ so với USD ở mức mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, đảo chiều so với chiến dịch trước đó nhằm kiềm chế biến động do USD gây ra. Đồng NDT trong nước đã tăng hơn 2% so với USD từ đầu năm, sau ba năm liên tiếp suy yếu.

Sự chuyển hướng này khiến các quỹ đầu cơ gia tăng đặt cược vào kịch bản NDT đạt ngưỡng 7 đổi 1 USD hoặc thấp hơn vào cuối năm. Tính đến cuối tuần qua, tỷ giá đang ở khoảng 7,12 NDT/USD.

Động thái cho phép NDT tăng giá dần cũng được xem như một phần trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, cũng như nhằm đáp ứng sức ép quốc tế về việc để đồng tiền này mạnh lên. Điều đó tạo điều kiện cho các ngân hàng trung ương châu Á dễ dàng điều hành chính sách tiền tệ và giúp các đồng tiền khu vực tăng giá đồng bộ.

Đồng nhân dân tệ mạnh hơn có ý nghĩa gì cho kinh tế toàn cầu?

Một nhân dân tệ vững mạnh không chỉ củng cố xu hướng giảm phụ thuộc vào USD tại châu Á mà còn thúc đẩy vị thế toàn cầu của đồng tiền Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, chiếm 9% tổng kim ngạch.

Sự tăng giá của NDT cũng diễn ra song song với chiến dịch rộng lớn của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng tiền này. Các chuyên gia cho rằng khi nhân dân tệ mạnh, thị trường nợ bằng nội tệ của EM có thêm “không gian để thở” và xu hướng phi đô la hóa trong khu vực càng được củng cố.

Bối cảnh này càng đáng chú ý khi Mỹ và Trung Quốc đang bước vào vòng đàm phán thương mại mới tại Madrid, được xem là bước chuẩn bị cho khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngay trong tháng 10 tới.