Đối tượng này sẽ nhận mức quà 300.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo đó, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của BHXH TP Hà Nội.

Ngoài ra, những trường hợp đang hưởng lương hưu do BHXH các tỉnh, BHXH Quân đội hoặc BHXH Công an nhân dân quản lý, chuyển đến nhận lương hưu tại Hà Nội trước ngày 1/2/2026 cũng thuộc diện được nhận quà.

Người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí, được BHXH TP Hà Nội tiếp nhận, giải quyết và ban hành quyết định hưởng trước ngày 1/2/2026 cũng được đưa vào danh sách thụ hưởng.

Mức quà Tết là 300.000 đồng/người

Theo kế hoạch, mức quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là 300.000 đồng/người. Kinh phí thực hiện do UBND các phường, xã chuyển vào tài khoản của BHXH cơ sở mở tại các ngân hàng thương mại.

BHXH các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND phường, xã tiếp nhận kinh phí trước ngày 20/1/2026, đồng thời chuyển kịp thời về BHXH TP Hà Nội và các bưu điện trung tâm để tổ chức chi trả.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách và tổ chức chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trên địa bàn.

Căn cứ danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2/2026, BHXH TP Hà Nội sẽ lập danh sách tặng quà Tết đợt 1 vào ngày 27/1/2026. Đợt này áp dụng cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng và các trường hợp được duyệt mới hoặc chuyển đến trước ngày 26/1/2026.

Danh sách tặng quà đợt 2 được lập vào ngày 2/2/2026, dành cho các trường hợp được duyệt mới hoặc chuyển đến trong khoảng thời gian từ ngày 26/1/2026 đến trước ngày 1/2/2026, với thời điểm hưởng chế độ tính từ tháng 2/2026 trở về trước.

Chi trả cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

BHXH TP Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết của UBND thành phố cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân.

Việc chi trả được thực hiện đồng thời với kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2/2026, bảo đảm kịp thời, an toàn, đầy đủ và đúng quy định.

Hiện nay, BHXH TP Hà Nội đang chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 606.000 người, với tổng kinh phí khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 99,53%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.