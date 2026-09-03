Đội hình thất nghiệp đắt giá nhất thế giới

Thủ môn: Neto

Neto là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm nhất còn tự do trên thị trường hè 2026. Thủ thành người Brazil từng khoác áo nhiều CLB lớn như Juventus, Valencia, Barcelona và Bournemouth, đồng thời có thời gian làm phương án dự phòng tại Arsenal. Hè vừa qua, Neto tiếp tục tìm kiếm thử thách mới nhưng anh không được nhiều CLB ngó ngàng.

Ở tuổi 37, Neto có thể đóng vai trò thủ môn số hai, hỗ trợ một thủ môn trẻ hoặc trở thành lựa chọn ngắn hạn cho những CLB gặp vấn đề trong khung thành. Với một đội bóng cần sự ổn định và kinh nghiệm mà không muốn bỏ phí chuyển nhượng, Neto là cái tên đáng cân nhắc.

Hậu vệ phải: Dani Carvajal

Dani Carvajal là một trong những trường hợp đáng tiếc nhất trên thị trường chuyển nhượng. Hậu vệ người Tây Ban Nha rời Real Madrid sau nhiều năm gắn bó và để lại một di sản đồ sộ với hàng loạt danh hiệu, trong đó có nhiều chức vô địch Champions League. Carvajal từng là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Tuy nhiên, tuổi 35 và vấn đề chấn thương khiến các CLB phải cân nhắc khi trao cho anh một hợp đồng dài hạn. Carvajal vẫn có kinh nghiệm, khả năng phòng ngự và tư duy chiến thuật rất đáng giá, đặc biệt trong những trận đấu lớn. Theo các danh sách cầu thủ tự do mới nhất, anh vẫn chưa quyết định tương lai sau khi rời Real Madrid.

Hậu vệ trái: Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko là trường hợp khá bất ngờ trong danh sách cầu thủ tự do năm nay. Anh từng là nhân tố quan trọng trong đội hình Arsenal và có nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại Man City, song hậu vệ người Ukraine đã không thể tìm được sự ổn định trong giai đoạn gần đây. Sau quãng thời gian ngắn và bị ảnh hưởng bởi chấn thương tại Ajax, Zinchenko đang tìm kiếm CLB mới.

Điểm mạnh của Zinchenko vẫn nằm ở khả năng chơi bóng uyển chuyển, phối hợp trong không gian hẹp và bó vào trung tuyến khi đội nhà kiểm soát bóng. Anh phù hợp với những đội bóng đề cao khả năng triển khai từ hàng thủ. Ở tuổi 29, Zinchenko vẫn còn thời gian để làm lại sự nghiệp. Một CLB cần hậu vệ trái có khả năng chơi như tiền vệ có thể là điểm đến lý tưởng cho cầu thủ người Ukraine.

Trung vệ: David Alaba

David Alaba là một trong những hậu vệ giàu thành tích nhất vẫn đang tìm CLB mới. Sau khi rời Real Madrid, tuyển thủ Áo bước vào thị trường tự do. Tuy nhiên anh chưa tìm được CLB ưng ý do sự nghiệp đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi những chấn thương.

Alaba mạnh ở sự đa năng. Anh có thể đá trung vệ, hậu vệ trái và thậm chí đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự khi cần thiết. Kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn cũng là tài sản đặc biệt của cầu thủ 34 tuổi. Tuy nhiên, thể trạng là dấu hỏi lớn nhất. Nếu vượt qua được vấn đề này, Alaba vẫn đủ khả năng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự cho một đội bóng giàu tham vọng.

Hiện anh vẫn nằm trong nhóm những cầu thủ tự do đáng chú ý nhất sau khi thị trường hè đóng cửa ở 5 giải đấu lớn. Nhưng ở các giải khác như Bồ Đào Nha, Bỉ, Saudi Arabia, Alaba vẫn rất có giá nhờ quãng thời gian cực kỳ thành công tại Bayern Munich, giành Champions League cùng Real Madrid.

Tiền sử chấn thương của Alaba khiến các CLB e ngại chiêu mộ anh

Trung vệ: Adam Webster

Trung vệ người Anh đã có nhiều năm thi đấu tại Premier League và sở hữu kinh nghiệm đáng kể ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, vấn đề thể lực và chấn thương khiến anh không còn nhận được nhiều sự quan tâm như những năm trước. Webster hiện nằm trong nhóm hậu vệ tự do đáng chú ý sau khi chia tay CLB cũ.

Ở tuổi 31, Webster vẫn có thể mang lại giá trị cho những đội bóng cần một trung vệ giàu kinh nghiệm. Anh sở hữu chiều cao tốt, khả năng không chiến và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao ở Premier League. Các CLB Mỹ và Saudi Arabia đang để ý tới cựu trung vệ Brighton này.

Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba

Sau quãng thời gian ngắn khoác áo Monaco, tiền vệ người Pháp đã chia tay đội bóng này và hiện chưa tìm được bến đỗ mới. Pogba chỉ có 6 lần ra sân cho Monaco mùa trước, trong đó phần lớn xuất phát từ ghế dự bị, khiến các CLB khá thận trọng khi cân nhắc chiêu mộ anh.

Ở tuổi 33, Pogba vẫn sở hữu đẳng cấp và kinh nghiệm rất đáng nể, nhưng tiền sử chấn thương cùng quãng thời gian dài không thi đấu ổn định khiến anh không còn là lựa chọn an toàn. MLS được xem là một trong những hướng đi tiềm năng cho nhà vô địch World Cup 2018. Nếu chấp nhận hợp đồng ngắn hạn và mức lương phù hợp, Pogba vẫn có thể trở thành một thương vụ đáng chú ý.

Tiền vệ trung tâm: Yves Bissouma

Yves Bissouma bước vào mùa hè 2026 với vị thế khác hẳn thời điểm anh còn là trụ cột tại Brighton hay Tottenham. Tiền vệ người Mali đã chia tay Tottenham và trở thành cầu thủ tự do.

Khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hoạt động rộng từng giúp Bissouma được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự đáng chú ý tại Premier League. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định trong những mùa gần đây khiến thị trường dành cho anh không còn sôi động như trước.

Bissouma vẫn có thể là lựa chọn hữu ích cho những đội bóng cần một tiền vệ giàu sức mạnh và kinh nghiệm Premier League. Sau khi kỳ chuyển nhượng chính khép lại, anh vẫn có thể ký hợp đồng với các CLB đang cần bổ sung nhân sự bởi cầu thủ tự do không bị giới hạn hoàn toàn bởi thời điểm đóng cửa thị trường.

Tiền vệ trái: Raheem Sterling

Raheem Sterling từng là một trong những cầu thủ chạy cánh nguy hiểm nhất Premier League, nhưng sự nghiệp của anh đã đi xuống khá nhanh trong vài mùa gần đây. Sau khi Chelsea chấm dứt hợp đồng và quãng thời gian không thành công tại Feyenoord, Sterling hiện chưa có CLB.

Ở tuổi 31, tuyển thủ Anh vẫn có tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vấn đề nằm ở phong độ và mức độ ổn định. Sterling cần một môi trường mà anh được trao cơ hội thi đấu thường xuyên thay vì tiếp tục trở thành phương án dự phòng. Một CLB tại Premier League hoặc một đội bóng châu Âu muốn bổ sung kinh nghiệm cho hàng công vẫn có thể xem xét anh.

Tiền vệ phải: Jadon Sancho

Jadon Sancho tiếp tục là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của mùa hè 2026. Sau khi rời MU và trải qua những giai đoạn cho mượn không thực sự thuyết phục, cầu thủ chạy cánh người Anh vẫn chưa có bến đỗ được xác nhận sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Dortmund từng được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng với phương án hợp đồng dựa trên thành tích. Ngoài ra, cả Palmeiras cũng muốn sở hữu cựu tuyển thủ Anh này.

Sancho mới 26 tuổi và vì thế vẫn còn nhiều thời gian để hồi sinh. Vấn đề lớn nhất không phải tuổi tác mà là sự ổn định và khả năng tìm lại phong độ từng giúp anh tỏa sáng tại Dortmund. Với kỹ thuật, tốc độ và khả năng chơi ở cả hai cánh, Sancho vẫn là một tài sản đáng giá. Nếu tìm được đội bóng phù hợp và được trao niềm tin, anh hoàn toàn có thể biến mùa hè 2026 thành điểm khởi đầu cho một chương mới.

Hộ công: Riyad Mahrez

Riyad Mahrez là một trong những ngôi sao giàu kinh nghiệm nhất còn trên thị trường tự do. Sau khi rời Al Ahli, tiền vệ người Algeria vẫn chưa tìm được CLB mới dù từng có một sự nghiệp lẫy lừng tại Premier League, đặc biệt trong màu áo Leicester và Manchester City.

Mahrez hiện đã 35 tuổi, vì vậy các đội bóng sẽ phải cân nhắc kỹ về thể lực và khả năng duy trì cường độ thi đấu. Tuy nhiên, kỹ thuật, khả năng xử lý bóng bằng chân trái, những pha đi bóng vào trung lộ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn khiến anh rất đáng chú ý. Nếu không đặt nặng yêu cầu về hợp đồng dài hạn, Mahrez hoàn toàn có thể trở thành một phương án tấn công chất lượng cho một CLB muốn bổ sung kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến.

Trung phong: Mauro Icardi

Mauro Icardi cũng gây chú ý khi trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Galatasaray. Tiền đạo 33 tuổi từng có quãng thời gian rất thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ (ghi 77 bàn sau 136 trận), đặc biệt với khả năng săn bàn trong vòng cấm.

Icardi luôn được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí, dứt điểm một chạm và tận dụng cơ hội. Điểm khiến các CLB thận trọng là tình trạng thể chất và những vấn đề ngoài sân cỏ từng ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Dù vậy, Icardi vẫn là mẫu trung phong mà nhiều đội bóng có thể cần, đặc biệt nếu họ đang thiếu một cầu thủ có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.