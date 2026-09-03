Arsenal vồ hụt 4 "bom tấn" mùa hè: Arteta tiếc nuối, phải gồng tới mùa đông

"Vồ hụt" cả Morgan Rogers lẫn Bradley Barcola

Như vậy là Arsenal đã kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè với 5 tân binh và họ chia tay hàng loạt cầu thủ đã gắn bó lâu năm với đội. Theo Transfermarkt, tổng số tiền “Pháo thủ” bỏ ra trong mùa hè này là 227,1 triệu euro trong khi chỉ thu về 65,15 triệu euro.

Arsenal chủ động từ bỏ hai "bom tấn" Rogers và Barcola vì cho rằng quá đắt

Nếu Martinelli sang Al Hilal với giá 65 triệu euro, con số này có thể tăng lên 130 triệu euro. Như vậy, chi tiêu ròng cho chuyển nhượng của Arsenal hè 2026 rơi vào khoảng -97 triệu euro. Đó là con số chấp nhận được với đại gia như đội chủ sân Emirates. Thực tế, người phụ trách chuyển nhượng, Andrea Berta còn muốn tiêu nhiều hơn thế nhưng Arsenal “vồ hụt bom tấn” tới 4 lần trong mùa hè này.

Ngay từ đầu hè, “Pháo thủ” đã dính tin đồn muốn chiêu mộ Bradley Barcola từ PSG để bổ sung sức mạnh cho cánh trái. Trước đó, họ cũng hỏi mua Morgan Rogers từ Aston Villa nhưng bị Chelsea “nẫng tay trên”. Cuối cùng, Barcola lại gia nhập Liverpool thay vì Arsenal.

Câu hỏi được đặt ra là “Pháo thủ” có tiếc hai thương vụ này không? Câu trả lời là không bởi Arsenal từ bỏ chứ không phải “vồ hụt”. Chính giám đốc bóng đá Andrea Berta đã tiết lộ vì sao “Pháo thủ” lại rút lui khỏi hai thương vụ này.

“Thời gian làm việc trong ngân hàng giúp tôi có nền tảng kinh tế vững chắc và hiểu sâu sắc về giá trị của đồng tiền. Có những cầu thủ cực kỳ tiềm năng nhưng số tiền phải bỏ ra quá lớn, cao hơn nhiều mức cần thiết. Điều đó làm tăng rủi ro cả về tài chính lẫn chất lượng đội hình. Bởi vậy, chúng tôi lựa chọn từ bỏ”.

Tiếc nuối mang tên Vinicius Junior và Julian Alvarez

Tuy nhiên, hai cái tên tiếp theo lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Khi nhận thấy Real Madrid và Vinicius Junior lục đục, Arsenal đã nhảy vào thương vụ này ngay lập tức. Vinicius Junior rõ ràng là cái tên chất lượng nhất bên hành lang cánh trái ở thời điểm hiện tại.

Vinicius Junior và Julian Alvarez là hai thương vụ Arsenal thực sự tiếc nuối

Họ sẵn sàng chi ra khoản tiền lớn để có được tiền đạo người Brazil. Tuy nhiên, sự chen ngang của “Pháo thủ” lại trở thành chất xúc tác cho việc Real Madrid đẩy nhanh quá trình ký hợp đồng mới với Vinicius.

Cũng trong thời gian ấy, họ đàm phán chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Đây có thể nói là thương vụ thuận lợi nhất khi “Pháo thủ” đưa ra phương án khả thi là tiền cộng với Gyokeres. Đội chủ sân Metropolitano cũng “ưng cái bụng” nhưng cuối cùng thương vụ này vẫn đi về con số 0.

Nguyên nhân là bởi Julian Alvarez chỉ muốn sang Barcelona thay vì Arsenal. Cầu thủ này kiên quyết từ chối nên thương vụ trở nên bất khả thi. Đây là tiếc nuối lớn nhất của Arsenal trong mùa hè này.

Những vấn đề Arteta sẽ phải đối mặt

Một câu hỏi được đặt ra là những pha “vồ hụt” này liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch của Mikel Arteta hay không? Câu trả lời là có bởi cả 4 cầu thủ trên đều được nhắm tới vị trí tấn công bên trái. Họ đã bán Trossard và sắp bán nốt cả Martinelli. Đó là hai cầu thủ thay nhau đá chính mùa trước.

Mikel Arteta sẽ cần phải giải quyết kha khá vấn đề trước chuyển

Hiện tại, họ có Christos Tzolis cho vị trí này nhưng tân binh tới từ Bỉ chưa gây được nhiều ấn tượng. Eberechi Eze cũng được sử dụng ở vị trí này nhưng độ hiệu quả cũng chẳng cao. Cánh trái yếu hơn hẳn sẽ gia tăng gánh nặng cho cánh phải.

Trong khi đó, vị trí tiền đạo cắm của Arsenal cũng chưa được giải quyết. Gyokeres và Havertz vẫn chưa thể khiến chính Arteta yên tâm. Đó cũng là một di chứng do thị trường chuyển nhượng mùa hè để lại.

Tất nhiên, vấn đề này vẫn có thể nhìn theo hướng lạc quan. Hàng công không có nhiều xáo trộn sẽ giúp Arsenal không mất thời gian lắp ghép đội hình. Hai trận thắng sau 2 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh phần nào chứng minh điều đó. Thực ra, nếu có vấn đề gì, Mikel Arteta cũng chỉ phải chịu đựng cho tới tháng 1.

Với việc âm chưa đầy 100 triệu euro trong mùa hè, Arsenal có quyền tìm kiếm giải pháp ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đó là điều Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham hay thậm chí là MU cũng không làm được. Bởi vậy, họ sẽ thoải mái hơn trong vấn đề mua sắm.