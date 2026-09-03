MU sớm chốt mục tiêu đầu tiên cho kỳ chuyển nhượng năm 2027

MU không thể bổ sung hậu vệ trái

MU bước vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng với 4 tân binh đã cập bến. HLV Michael Carrick ưu tiên tăng cường tuyến giữa khi đưa về Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba với tổng chi phí khoảng 150 triệu bảng. Thủ môn Karl Darlow cũng gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do từ Leeds United.

Tuy nhiên, vị trí hậu vệ trái vẫn là khu vực cần được cải thiện. MU không thể hoàn tất thương vụ nào trong số những mục tiêu chính mà họ theo đuổi trong mùa hè.

Lewis Hall vẫn là mục tiêu hàng đầu của MU ở những kỳ chuyển nhượng tới

Đáng chú ý, đội bóng thành Manchester đã gửi đề nghị hỏi về Rayan Ait-Nouri của Man City vào những giờ cuối. Tuy nhiên, động thái này lập tức bị từ chối.

Trước đó, họ xác định Lewis Hall (Newcastle) là mục tiêu số một cho vị trí hậu vệ trái. Chủ sở hữu MU - tập đoàn INEOS xem cầu thủ 21 tuổi là phương án thay thế phù hợp cho Luke Shaw, người sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2027.

Newcastle quyết không bán Lewis Hall

Hall được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh cho vị trí hậu vệ trái với Luke Shaw. Tuy nhiên, Newcastle đã thể hiện rõ quan điểm rằng cầu thủ này không phải để bán, khiến MU gặp khó khăn trong việc đưa tuyển thủ Anh về Old Trafford.

Theo Daily Mail, Newcastle muốn nhận hơn 75 triệu bảng mới “thậm chí cân nhắc” khả năng để Hall ra đi. INEOS không sẵn sàng chi số tiền này.

Hall hiện còn hợp đồng với Newcastle đến mùa hè năm 2029. Theo TEAMtalk, Newcastle “quyết tâm không bán” hậu vệ này và dự kiến đưa ra một bản hợp đồng có giá trị rất lớn nhằm thuyết phục anh tiếp tục gắn bó với đội bóng.

MU sẽ trở lại với Hall vào năm 2027

Lewis Hall không phải hậu vệ trái duy nhất được MU theo đuổi trong mùa hè. Alejandro Balde của Barcelona, Jorge Salinas của Racing Santander và Ian Maatsen của Aston Villa cũng nằm trong danh sách những cầu thủ được đội bóng quan tâm.

Tuy nhiên, TEAMtalk cho biết Hall vẫn là mục tiêu hàng đầu. Đội bóng được cho là “hoàn toàn có ý định” trở lại theo đuổi hậu vệ người Anh vào năm 2027, dù thương vụ được tiến hành trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 hay mùa hè.

Hall có khởi đầu mùa giải tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Matthias Jaissle. Anh gây ấn tượng trong trận Newcastle hòa Liverpool 2-2 và góp mặt trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham cuối tuần trước.