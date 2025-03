Samsung kinh doanh ra sao trước khi Phó Chủ tịch Han Jong Hee qua đời vì trụy tim?

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt, sự tụt hậu trong cuộc đua chip AI, và những lo ngại từ cổ đông về hiệu suất tài chính, theo các nguồn tin quốc tế uy tín.

Áp lực từ thị trường smartphone và chip AI

Trong những tháng đầu năm 2025, Samsung Electronics ghi nhận tình hình kinh doanh trái chiều. Theo Reuters (15/3/2025), công ty đã mất vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới vào tay Apple trong quý 4/2024, với thị phần giảm còn khoảng 17,5% so với 20,1% của Apple (Counterpoint Research). Dòng sản phẩm cao cấp Galaxy S24 và các mẫu điện thoại gập như Z Fold, Z Flip vẫn duy trì sức hút, nhưng không đủ để bù đắp sự cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi và Huawei ở phân khúc giá rẻ.

Trong mảng bán dẫn – lĩnh vực cốt lõi của Samsung – công ty tiếp tục bị tụt lại phía sau SK Hynix và TSMC trong cuộc đua chip AI. Bloomberg (10/3/2025) đưa tin, Samsung chậm trễ trong việc cung cấp chip nhớ băng thông cao (HBM) thế hệ mới cho Nvidia – khách hàng lớn trong ngành AI. SK Hynix đã vượt mặt Samsung, chiếm lĩnh thị trường HBM3 và HBM3E nhờ khả năng sản xuất ổn định. Dù vậy, Samsung vẫn đạt bước tiến khi bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2nm Gate-All-Around (GAA) tại nhà máy Taylor, Texas, nhằm thu hút đơn hàng từ các khách hàng AI và máy tính hiệu suất cao (Yonhap News, 5/3/2025).

Kết quả tài chính quý IV/2024: Điểm sáng và thách thức

Theo báo cáo tài chính quý IV/2024 công bố ngày 31/1/2025 (Samsung Newsroom), Samsung đạt doanh thu hợp nhất 300,9 nghìn tỷ won (khoảng 225 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động 32,7 nghìn tỷ won (25,15 tỷ USD) cho cả năm 2024. Quý IV ghi nhận doanh thu 67,8 nghìn tỷ won (50,7 tỷ USD), giảm nhẹ so với quý trước do chu kỳ ra mắt sản phẩm, nhưng lợi nhuận hoạt động đạt 8,5 nghìn tỷ won (6,36 tỷ USD), nhờ nhu cầu tăng cao từ chip DRAM và HBM cho máy chủ AI (The Korea Herald, 1/2/2025).

Tuy nhiên, mảng màn hình di động của Samsung Display Corporation (SDC) chịu áp lực lớn từ cạnh tranh giá rẻ, dẫn đến lợi nhuận giảm còn 0,9 nghìn tỷ won trong quý IV/2024. Ngược lại, mảng TV cao cấp (Neo QLED, OLED) và thiết bị gia dụng thông minh ghi nhận doanh thu 14,4 nghìn tỷ won, duy trì sự ổn định nhờ nhu cầu cuối năm (Bloomberg, 5/2/2025).

Phó Chủ tịch kiêm đồng Giám đốc điều hành (co-CEO) Han Jong Hee vừa đột tử

Cổ đông lo lắng trước đại hội thường niên

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/3/2025 – lần cuối ông Han Jong Hee xuất hiện công khai – Samsung đối diện với nhiều chỉ trích từ nhà đầu tư. Giá cổ phiếu công ty giảm mạnh từ 80.000 won đầu năm 2024 xuống còn khoảng 50.000 won vào giữa tháng 3/2025, phản ánh lo ngại về khả năng cạnh tranh (Reuters, 20/3/2025). Ông Han đã xin lỗi cổ đông: “Tôi rất tiếc vì giá cổ phiếu không đáp ứng kỳ vọng,” đồng thời cam kết đẩy mạnh các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) để lấy lại đà tăng trưởng (The Korea Herald, 19/3/2025).

Các nhà phân tích từ NH Investment & Securities nhận định, Samsung đang chịu áp lực từ chính sách thuế quan tiềm tàng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự gia tăng thị phần của các hãng bán dẫn Trung Quốc như ChangXin Memory Technologies (Bloomberg, 15/3/2025). Điều này khiến triển vọng lợi nhuận năm 2025 bị hạ thấp, từ 46 nghìn tỷ won xuống còn 35-40 nghìn tỷ won.

Trước khi qua đời, ông Han Jong Hee đặt mục tiêu đưa Samsung trở lại vị thế dẫn đầu bằng cách tập trung vào AI và bán dẫn tiên tiến. Tuy nhiên, với những khó khăn hiện tại, cái chết đột ngột của ông vào ngày 24/3/2025 để lại bài toán lớn cho ban lãnh đạo Samsung trong việc vượt qua khủng hoảng và thực hiện lời hứa với cổ đông.