Bên trong nhà lắp ghép 30 m2 của tỷ phú Elon Musk

Hôm 11/3, trên mạng xã hội X, bà Maye Musk gây chú ý khi đăng bức ảnh hé lộ không gian sống hiện tại của cậu con trai tỷ phú Elon Musk tại Boca Chica, bang Texas. Căn nhà được thiết kế theo dạng khối lắp ghép, diện tích 30 m2.

"Ngôi nhà của Elon ở Boca Chica không có gì xa hoa, chỉ có những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống", bà Maye viết. Trong ảnh là một gian bếp nhỏ với tủ lạnh, bàn ăn giản dị, cùng góc phòng khách đặt chiếc bàn gỗ, vài cuốn sách và mô hình tên lửa.

Bức ảnh chụp không gian bên trong căn hộ của Musk. Ảnh: X/Maye Musk

Bà Maye tiết lộ thêm, mỗi khi đến thăm con trai, bà thường phải ngủ trong gara vì diện tích nhà quá chật hẹp. "Tủ lạnh của con tôi gần như trống rỗng. Trong phòng tắm cũng chỉ có duy nhất một chiếc khăn", bà kể.

Năm 2020, Elon Musk từng gây sốc khi tuyên bố sẽ "bán gần như toàn bộ tài sản hữu hình" để dồn lực cho mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa. "Tôi đang ở trong ngôi nhà giá 50.000 USD thuê lại của SpaceX. Điều đó thật tuyệt vời", tỷ phú từng khẳng định.

Việc vị tỷ phú giàu nhất thế giới chọn sống trong một không gian chật hẹp ở Boca Chica không phải là một quyết định ngẫu hứng. Đây chính là nơi đặt Starbase - cơ sở nghiên cứu, lắp ráp và phóng tên lửa của SpaceX. Việc sống ngay sát bãi phóng giúp Musk có thể trực tiếp giám sát tiến độ chế tạo siêu tên lửa Starship. Lựa chọn này phản ánh rõ phong cách lãnh đạo thực tế và sự ám ảnh với công việc của ông.

Ngôi nhà mà Musk đang ở là mẫu "Casita" do startup Boxabl (trụ sở tại Las Vegas) thiết kế và chế tạo. Với mức giá khoảng 50.000 USD và diện tích 35 m2, căn nhà được gấp gọn lại để vận chuyển bằng xe tải kéo và chỉ mất một ngày để bung mở, lắp đặt hoàn thiện.

Dù nhỏ bé, Casita được thiết kế như một căn hộ studio tiện nghi với đầy đủ phòng khách, bếp, phòng ngủ và nhà tắm. Hơn thế, vật liệu làm nhà chủ yếu từ thép, bê tông và xốp EPS giúp nó có khả năng chống cháy, chống nước, không nấm mốc và chịu được cả sức gió của bão cường độ cao.

Nhiều chuyên gia nhận định, tầm nhìn của Boxabl về những ngôi nhà module dễ dàng vận chuyển, lắp ráp cực kỳ phù hợp với tham vọng của Musk về việc xây dựng các khu định cư cho con người trên sao Hỏa trong tương lai.

Elon Musk và mẹ. Ảnh: Stephen Lovekin/BEI/Rex/Shutterstock

Lối sống không màng vật chất của Musk được cho là chịu ảnh hưởng từ tuổi thơ khắc nghiệt. Bà Maye từng đưa các con sống ở sa mạc Kalahari trong điều kiện thiếu nước sạch và tiện nghi. Sau khi ly hôn, bà chật vật làm việc, khiến Musk và các em phải dùng lại quần áo cũ và tự lập từ rất sớm. Trong khi đó, cha của ông là Errol Musk lại áp dụng kỷ luật thép, buộc các con tham gia những trại sinh tồn khắc nghiệt.

Dù vậy, lối sống tằn tiện của vị tỷ phú cũng từng vướng nghi vấn. Năm 2021, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, song song với việc ở nhà lắp ghép, Musk thực chất vẫn dành nhiều thời gian sống tại một siêu biệt thự ven sông vô cùng xa hoa ở thành phố Austin, bang Texas, thuộc sở hữu của một người bạn tỷ phú. Ngôi nhà này xa hoa tới mức được liệt kê vào danh sách bất động sản đắt nhất ở thủ phủ bang Texas khi được bán vài năm trước.

Elon Musk (tên đầy đủ Elon Reeve Musk), 55 tuổi, là nhà sáng lập, CEO của SpaceX; CEO, kiến trúc sư sản phẩm của Tesla, nhà sáng lập của PayPal, đồng sáng lập Neuralink, chủ tịch SolarCity.

Theo Forbes, Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 852 tỷ USD.