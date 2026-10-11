Doanh nghiệp địa ốc TPHCM đứng đầu danh sách nợ thuế

Bán chui căn hộ

Theo công bố của Thuế cơ sở 13, Công ty TNHH sản xuất thương mại Lý Khương, mã số thuế 0301428198 đang nợ thuế hơn 46 tỷ đồng, là doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tại Thuế cơ sở 13. Công ty TNHH sản xuất thương mại Lý Khương là chủ đầu tư dự án Dream Home Riverside.

Hồi cuối tháng 9, UBND TPHCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương 900 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Công ty Lý Khương có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Chủ đầu tư dự án Dream Home Riverside là doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tại Thuế cơ sở 13.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương đã đưa nhà ở, công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã đưa 682 căn hộ thuộc các lô D3 và D4 của dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside, phường Bình Đông vào kinh doanh.

Trong đó, lô D3 có 367 căn và lô D4 có 315 căn. Các căn hộ này nằm ngoài danh sách được Sở Xây dựng TPHCM xác định đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hành vi trên bị xử phạt theo khoản 4 Điều 68 Nghị định 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ.

Ngoài phạt tiền, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, gồm khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền đã thu và số tiền đã sử dụng không đúng quy định (nếu có).

Doanh nghiệp này cũng phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn mà chưa chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Dự án Dream Home Riverside được cấp phép xây dựng từ năm 2020. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng và bán khoảng 2.000 căn hộ, thu của khách hàng từ 70 - 95% giá trị hợp đồng. Dù cam kết bàn giao nhà vào tháng 8/2024 đối với các hợp đồng ký từ tháng 10/2021, dự án đã ngừng thi công từ năm 2023 đến nay, trễ hạn bàn giao hơn 2 năm.

Đứng thứ hai trong danh sách nợ thuế của Thuế cơ sở 13 là Công ty TNHH xây dựng Võ Đình (Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu) đang nợ thuế hơn 33 tỷ đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải MPC (Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu) nợ hơn 13 tỷ đồng.

Doanh nghiệp địa ốc đứng đầu

Tại Thuế cơ sở 14, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành (Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung) với hơn 103 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh (Điện Biên Phủ, phường Gia Định) nợ thuế hơn 41 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án Picity High Park đứng đầu danh sách nợ thuế của Thuế cơ sở 12.

Công ty CP Hưng Đạo Container (Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định) và Công ty CP Việt Nam Thịnh Phát cùng nợ thuế hơn 39 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach (phường Thạnh Mỹ Tây) nợ thuế hơn 28 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Richards Holdings (phường Thạnh Mỹ Tây) nợ thuế hơn 22 tỷ đồng.

Thuế cơ sở 2 TPHCM cũng vừa công khai danh sách 2.222 người nộp thuế còn nợ tiền thuế tính đến kỳ khóa sổ tháng 8, với tổng số tiền hơn 1.833 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng và Xây lắp điện Thế Minh có khoản nợ lớn nhất, với hơn 329 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty CP Đông Tây Land, nợ hơn 29 tỷ đồng.

Tại Thuế cơ sở 12 TPHCM, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư với số tiền hơn 340 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là thành viên Pi Group, đồng thời là chủ đầu tư dự án Picity High Park. Xếp sau là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Hoàng Hải, với khoản nợ hơn 141 tỷ đồng.

Ở Thuế cơ sở 16 TPHCM, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy có khoản nợ thuế hơn 48 tỷ đồng, cao nhất trong danh sách được công bố. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kim Ngân cũng còn nợ hơn 30 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Thuế cơ sở 26 TPHCM, Công ty CP Đất Mới đang nợ gần 29 tỷ đồng tiền thuế.