Nợ thuế hơn 46 tỷ đồng, chủ đầu tư Dream Home Riverside từng bị phạt vì bán "chui" hơn 600 căn hộ

Theo danh sách vừa được Thuế cơ sở 13 TP. HCM công khai, tính đến ngày 14/9, có 1.948 người nộp thuế còn nợ tiền thuế, với tổng số tiền hơn 205 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lý Khương, với số tiền thuế còn nợ khoảng 46,6 tỷ đồng.

Đây là doanh nghiệp được biết đến với vai trò chủ đầu tư dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside tại phường Bình Đông, TP. HCM.

Dream Home Riverside do Công ty Lý Khương làm chủ đầu tư, hiện còn khoản nợ thuế 46,6 tỷ đồng.

Chủ đầu tư Dream Home Riverside nợ thuế 46,6 tỷ đồng

Khoản nợ thuế của Lý Khương đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp này từng bị UBND TP. HCM xử phạt hành chính 900 triệu đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã đưa nhà ở hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, Lý Khương đã ký hợp đồng mua bán đối với 682 căn hộ thuộc hai lô D3 và D4 của dự án Dream Home Riverside.

Trong đó, 367 căn tại lô D3 và 315 căn tại lô D4 không nằm trong danh sách các căn nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng TP. HCM xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Không chỉ chịu phạt tiền, doanh nghiệp còn phải nộp lại khoản tiền thu không đúng quy định, bao gồm cả phần lãi phát sinh theo quy định.

Dream Home Riverside được cấp phép xây dựng từ năm 2020. Theo thông tin được công bố, chủ đầu tư đã thu của khách hàng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng.

Đáng chú ý, với những khách hàng ký hợp đồng mua bán từ tháng 10/2021, thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ được cam kết vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, dự án được cho là đã dừng thi công từ khoảng năm 2023 và đến nay chưa tiếp tục triển khai.

Như vậy, khoản nợ thuế hàng chục tỷ đồng của chủ đầu tư xuất hiện trong bối cảnh dự án từng phát sinh vấn đề về điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh cũng như tiến độ triển khai.

Lý Khương từng bị TPHCM xử phạt 900 triệu đồng vì đưa 682 căn hộ vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng nợ thuế lớn

Không chỉ Lý Khương, danh sách do Thuế cơ sở 13 TP. HCM công khai còn ghi nhận nhiều doanh nghiệp bất động sản có nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành.

Công ty TNHH Xây dựng Võ Đình đang có khoản nợ khoảng 33,2 tỷ đồng. Công ty CP Nova Evergreen cũng còn nợ gần 14,8 tỷ đồng.

Tình trạng doanh nghiệp bất động sản nợ thuế lớn không chỉ xuất hiện tại Thuế cơ sở 13.

Tại Thuế cơ sở 2 TP. HCM, Công ty TNHH Xây dựng và Xây lắp điện Thế Minh có số tiền thuế còn nợ lên tới hơn 329 tỷ đồng. Công ty CP Đông Tây Land đứng tiếp theo với khoản nợ hơn 29 tỷ đồng.

Trong khi đó, danh sách tại Thuế cơ sở 14 TP. HCM ghi nhận Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất, với hơn 103 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh cũng đang nợ hơn 41,7 tỷ đồng.