Hải quan siết nợ thuế, nhiều giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh

Doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Theo thông báo của Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, thuộc Chi cục Hải quan khu vực II, ông Li Wen Jun - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam - vừa bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp còn nợ thuế xuất khẩu và tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất dây cáp, cáp sợi quang và thiết bị dây dẫn điện. Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ tại Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ lên tới hơn 91,5 tỷ đồng.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được tính từ ngày cơ quan hải quan ban hành thông báo đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Một trường hợp khác bị Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận - Chi cục Hải quan khu vực II thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là bà Phạm Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Du lịch và Xuất nhập khẩu Việt Nam. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, hiện nợ hơn 6,3 tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan hải quan thông báo tạm hoãn xuất cảnh với nhiều doanh nghiệp nợ thuế. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 - Chi cục Hải quan khu vực III cũng vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phạm Mạnh Hùng - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng và Thiết bị điện tử Việt Cường, do doanh nghiệp nợ hơn 754 triệu đồng. Công ty đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn chuyên doanh.

Hai trường hợp còn lại gồm: Ông Thạch Quốc Dũng - người đại diện Công ty TNHH Thương mại Hưng Thắng, liên quan khoản nợ hơn 1,2 tỷ đồng; ông Lê Văn Kha - người đại diện Công ty TNHH Song A, liên quan khoản nợ gần 998 triệu đồng.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhận cảnh báo

Cùng với các trường hợp đã bị tạm hoãn xuất cảnh, nhiều đơn vị thuộc các Chi cục Hải quan khu vực III và XI đang phát thông báo cảnh báo đối với người đại diện doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 - Chi cục Hải quan khu vực III, cảnh báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện của 8 doanh nghiệp, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Hoàng Dương; Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế Phẩm Lập; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Uyên; Công ty TNHH Việt Tín; Công ty TNHH Thương mại Thái Minh LS; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Nhật; Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Thư; Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Á Châu.

Số tiền nợ của các doanh nghiệp này dao động từ hơn 35 triệu đồng đến hơn 990 triệu đồng. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan Hải quan sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật.

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Chi cục Hải quan khu vực III, cũng phát cảnh báo đối với ông Trịnh Lân - người đại diện Công ty TNHH Thương mại Shinogi International. Doanh nghiệp này đang nợ gần 16 triệu đồng.

Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng hành thông báo tương tự đối với ông Vũ Đại Đồng - người đại diện Công ty TNHH Ngọc Bích.

Cùng với đó, Chi cục Hải quan khu vực XI, cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Đoàn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp và Chuyển giao công nghệ Việt Nam do doanh nghiệp còn nợ hơn 102 triệu đồng; ông Đậu Anh Tuấn - người đại diện Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hương, liên quan khoản nợ hơn 61 triệu đồng.