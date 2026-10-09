Bị hoãn xuất cảnh vì khoản nợ thuế nhỏ: Cục Thuế nói gì?

Nợ thuế vài trăm nghìn đồng, người dân loay hoay xử lý

Những ngày qua, một số người phản ánh bị tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế với số tiền rất nhỏ. Có trường hợp nợ vài nghìn đồng nhưng chỉ biết mình chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế khi làm thủ tục tại sân bay.

Chị N.M.A ngụ Hà Nội cho biết, năm 2007, chị thành lập một công ty nhưng doanh nghiệp chỉ hoạt động vài tháng rồi dừng. Chị không thực hiện thủ tục giải thể và đóng mã số thuế theo quy định. Đến nay, số tiền thuế được xác định còn nợ là 800.000 đồng, chưa kể thuế môn bài.

“Lâu nay tôi cứ nghĩ dừng hoạt động và đóng xong thuế là xong, không ngờ giờ đi máy bay mới biết mình vẫn phải hoàn thành đóng mã số thuế”, chị N.M.A chia sẻ.

Chị H. bỗng dưng trở thành chủ doanh nghiệp. Theo Cục Thuế, những trường hợp bị mạo danh sẽ không bị cấm xuất cảnh. Ảnh: V.LONG

Trường hợp chị Nguyễn Mai ngụ TP.HCM cũng tương tự. Chị cho biết bị tạm hoãn xuất cảnh vì khoản nợ thuế 300.000 đồng liên quan đến công ty thành lập từ năm 2015. Hiện chị đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

Đáng chú ý, chị Hà Linh cho biết mình chưa từng thành lập công ty nhưng khi tra cứu mã số thuế lại phát hiện bản thân đứng tên chủ một doanh nghiệp. Chị đã phản ánh với cơ quan thuế và công an về việc bị mạo danh. Dù được thông báo trường hợp này sẽ được xem xét gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, chị vẫn lo lắng về quá trình xử lý.

Những trường hợp trên đặt ra vấn đề về tính tương xứng giữa số tiền thuế còn nợ và biện pháp quản lý được áp dụng, nhất là với người đã ngừng kinh doanh từ nhiều năm trước hoặc cho rằng mình bị sử dụng thông tin cá nhân trái phép.

Liên quan đến vấn đề này, theo Cục Thuế, từ tháng 5/2026, đơn vị triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” nhằm chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, xử lý hồ sơ tồn đọng của doanh nghiệp.

Đến tháng 6/2026, có khoảng 600.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Tình trạng này khiến dữ liệu đăng ký thuế không phản ánh đúng thực tế, làm gia tăng hồ sơ tồn đọng và rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật. Một số đối tượng còn lợi dụng doanh nghiệp “ảo”, doanh nghiệp “ma” để mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế hoặc chiếm đoạt tiền thuế.

Chiến dịch hướng đến hai mục tiêu: hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc khôi phục mã số thuế để tiếp tục kinh doanh; đồng thời tăng cường rà soát, ngăn chặn hành vi lợi dụng doanh nghiệp để vi phạm pháp luật.

Cục Thuế khẳng định, chiến dịch không đặt ra nghĩa vụ pháp lý mới. Cơ quan thuế tập trung hướng dẫn, xử lý hồ sơ tồn đọng để doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ đã được pháp luật quy định thuận lợi hơn.

Những cá nhân, tổ chức mở công ty nhưng không hoạt động tại cơ sở đăng ký, cơ quan thuế không thể liên hệ được sẽ nằm trong diện cấm xuất cảnh, dù số tiền nợ thuế ít. Ảnh minh hoạ sử dụng công nghệ AI

Gần 180.000 doanh nghiệp, tổ chức được xử lý nghĩa vụ thuế

Khi giải quyết hồ sơ, cơ quan thuế rà soát 4 nhóm nghĩa vụ: Thuế đã phát sinh nhưng chưa nộp; tiền chậm nộp; hồ sơ khai thuế, hóa đơn, quyết toán còn thiếu; và các vi phạm hành chính về thuế cần xem xét xử phạt theo quy định.

Cục Thuế cho biết, ngành Thuế đang phân loại hồ sơ theo tình trạng và mức độ rủi ro, tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, Công an, Hải quan và chính quyền địa phương để đối chiếu dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc.

Hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài quy định. Với hồ sơ còn vướng mắc, cơ quan thuế phải hướng dẫn rõ phương án xử lý. Ngành Thuế cũng đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi giải thể.

Đến hết tháng 8/2026, cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức, tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025.

Đồng thời, hơn 52.000 trường hợp đã được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo Cục Thuế, tổng cộng gần 180.000 doanh nghiệp, tổ chức đã được xử lý nghĩa vụ để đóng mã số thuế.

Ở chiều ngược lại, hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức được khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động.

Khuyến nghị doanh nghiệp chủ động xử lý mã số thuế

Cục Thuế khuyến nghị doanh nghiệp đã ngừng hoạt động chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế, liên hệ cơ quan thuế quản lý để xác định hồ sơ và nghĩa vụ còn phải hoàn thành. Các khoản thuế còn nợ cần được xử lý sớm để tránh tiếp tục phát sinh tiền chậm nộp theo quy định.

Ngành Thuế đang nghiên cứu giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh do doanh nghiệp ngừng hoạt động trong thời gian dài, liên quan đến tiền phạt, lệ phí môn bài và tiền chậm nộp.

Tuy nhiên, việc tháo gỡ không đồng nghĩa với xóa các khoản thuế gốc đã phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc những nghĩa vụ thuế khác theo quy định.

Cục Thuế cam kết hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục rời khỏi thị trường hoặc khôi phục hoạt động, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn, không đặt thêm thủ tục hay khoản thu ngoài quy định.

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát, xử lý tình trạng mã số thuế càng sớm càng tốt để hạn chế chi phí, giảm vướng mắc và tránh những hệ quả pháp lý phát sinh.