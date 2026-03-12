Ảnh minh hoạ

Kế hoạch giải cứu 400 triệu thùng dầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang chuẩn bị cho sự can thiệp lớn nhất trong lịch sử. Ý tưởng rất đơn giản: bơm một lượng lớn dầu thô giá rẻ từ kho dự trữ ra thị trường. Các nguồn tin cho biết con số dự kiến ​​là 400 triệu thùng. Đây không chỉ là một nỗ lực nhằm hạ giá; mà còn là sự thừa nhận thực tế rằng các cơ chế thị trường thông thường không còn hoạt động hiệu quả.

"Mức phát thải này là một nỗ lực nhằm khắc phục một khiếm khuyết trong toàn bộ hệ thống năng lượng toàn cầu, ngụy biện một biện pháp cưỡng chế như một chiến thắng chiến lược", nhà phân tích thị trường dầu mỏ Alexei Chernov giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Tình hình đang bế tắc. Các nhà lãnh đạo G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với "các biện pháp phòng ngừa". Nhưng ngay cả những biện pháp này cũng giống như việc dùng băng dính để vá một cái máng bị vỡ. Trong khi các chính trị gia đang cân nhắc, thị trường đang hỗn loạn: giá dầu Brent đã chạm mốc 120 đô la.

Eo biển Hormuz: Một điểm tắc nghẽn giao thông toàn cầu

Vấn đề cốt lõi không phải là sự thiếu hụt dầu mỏ mà là vấn đề hậu cần. Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu, đã trở thành một điểm tắc nghẽn giao thông khổng lồ. Các mối đe dọa từ Iran đã buộc các tàu chở dầu phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Tốc độ cung ứng chậm lại, và nỗi lo thiếu hụt ngày càng gia tăng.

Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng và hậu quả

Phong tỏa eo biển: Thiệt hại lên tới 16 triệu thùng dầu mỗi ngày

Can thiệp của IEA: Chỉ bù đắp được 30-40% thâm hụt ngân sách

Lập trường của OPEC+: Sản lượng giảm 6%.

Pháp đã bắt đầu phô trương sức mạnh, hứa hẹn sẽ tìm các tuyến đường thay thế. Nhưng thực tế là việc chuyển hướng dòng chảy hàng không ngay lập tức là điều không thể. Đặc biệt là khi hải quân của Macron đang mơ ước trở thành người bảo đảm an ninh ở những khu vực mà NATO không muốn mạo hiểm.

"Trữ lượng địa chất rất lớn, nhưng cơ sở hạ tầng không được thiết kế để xử lý những thay đổi áp suất đột ngột bên trong đường ống", nhà địa chất Mikhail Egorov nói với Pravda.Ru.

Những quan niệm sai lầm về sự toàn năng của nguồn dự trữ.

Các chính trị gia phương Tây đang cố gắng giữ thể diện, nhưng các con số lại kể một câu chuyện khác. Dung lượng dự trữ tối đa của Mỹ chỉ là 4,4 triệu thùng mỗi ngày. Con số đó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Với trữ lượng dầu mỏ đang ở mức cao ngất ngưởng, những biện pháp này giống như đang làm việc với một bể chứa rỗng.

Phải mất ít nhất hai tuần dầu mới thực sự đến được các trạm xăng. Trong thời gian này, tình hình ở Vịnh Ba Tư có thể thay đổi đột ngột. Thị trường đã đóng băng. Các nhà giao dịch hiểu rằng nếu dòng chảy lịch sử cuối cùng chuyển sang chiến tranh, thì không có nguồn dự trữ nào có thể cứu họ.

"Chúng ta đang chứng kiến ​​một thất bại tài chính điển hình, nơi các phương pháp quản lý khủng hoảng cũ đơn giản là không đủ sức đối phó với quy mô của mối đe dọa mới", nhà phân tích tài chính Nikita Volkov nhấn mạnh.

Tóm lại, đây là một nỗ lực nhằm câu giờ. Phương Tây đang đốt những chính sách bảo hiểm cuối cùng của mình, hy vọng ngọn lửa ở phía Đông sẽ tự lắng xuống. Nhưng hiện tại, giá cổ phiếu đang tăng nhanh như căng thẳng chính trị. Ván cược đã được đặt, nhưng liệu nó có trúng số độc đắc hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Nguồn dự trữ chiến lược của IEA sẽ đủ dùng trong bao lâu?

Với tốc độ tiêu thụ hiện tại và khối lượng dự kiến ​​phát hành, điều này sẽ hỗ trợ thị trường hoạt động trong khoảng vài tháng. Tuy nhiên, điều này không giải quyết được vấn đề thiếu nguồn cung dầu mới từ khu vực.

Tại sao giá xăng tiếp tục tăng trong khi lượng dầu dự trữ đã bắt đầu được khai thác?

Thị trường đang phản ứng không chỉ với nguồn cung dầu mà còn với những rủi ro trong tương lai. Nỗi lo ngại về việc đóng cửa eo biển Hormuz lớn hơn những tác động tích cực từ các biện pháp can thiệp của IEA.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến Nga như thế nào?

Giá dầu toàn cầu cao rõ ràng là có lợi cho ngân sách Nga. Những nỗ lực của phương Tây nhằm giảm giá bằng cách sử dụng dự trữ chỉ có tác dụng ngắn hạn và nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn lực của chính họ.