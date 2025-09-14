Điện mặt trời trên đường cao tốc có 'thiết bị lạ', Mỹ phát đi cảnh báo khẩn cấp

Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang (FHWA) của Mỹ vừa ban hành cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ an ninh từ các thiết bị điện tử ẩn, đặc biệt là các bộ đàm vô tuyến, được tích hợp trong các bộ biến tần và pin của hệ thống điện mặt trời cũng như trạm sạc xe điện.

Động thái này xuất phát từ lo ngại ngày càng tăng về sự hiện diện của công nghệ nước ngoài trong cơ sở hạ tầng giao thông Mỹ. Các quan chức cho rằng những thiết bị này có thể cho phép các thế lực nước ngoài can thiệp từ xa vào những hệ thống quan trọng.

Ông Anomadarshi Barua, học giả tại Đại học George Mason chuyên nghiên cứu về an ninh bộ biến tần, cho rằng thiết bị lạ có thể gây ra rất nhiều hỗn loạn. Các lệnh điều khiển độc hại có thể kích hoạt đột biến điện, phá hoại hệ thống ven đường. Thậm chí, chúng có thể can thiệp vào mạng lưới xe tự hành trong tương lai.

Bộ biến tần đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi năng lượng từ pin mặt trời hoặc tuabin gió thành điện năng sử dụng được. HWA cảnh báo, nếu bị xâm nhập, các thiết bị liên lạc ẩn bên trong có thể bị lợi dụng để gây ra sự cố mất điện diện rộng hoặc thu thập dữ liệu nhạy cảm.

Chính phủ Mỹ yêu cầu kiểm tra hệ thống năng lượng mặt trời và trạm sạc EV.

Nguy cơ không chỉ dừng lại ở các trạm sạc xe điện mà còn lan sang nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng đường cao tốc khác. Chúng bao gồm camera giao thông, biển báo, trạm thời tiết, cũng như các khu vực dịch vụ và nhà kho sử dụng năng lượng mặt trời.

Để giảm thiểu rủi ro, FHWA đề xuất một số biện pháp như lập danh mục toàn bộ các bộ biến tần đang sử dụng, tiến hành phân tích phổ để phát hiện tín hiệu liên lạc trái phép và ngay lập tức vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ các bộ đàm không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, việc phân chia mạng lưới cũng được khuyến nghị để ngăn chặn thiệt hại lan rộng trong trường hợp bị xâm nhập.

Mỹ đang tích cực thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, để cung cấp cho cơ sở hạ tầng giao thông. Nhiều bang, từ California đến New Jersey, đang triển khai các dự án lắp đặt tấm pin mặt trời trên các dải phân cách, mái trạm thu phí, khu vực bãi đậu xe ven đường, đặc biệt là các trạm sạc xe điện.

Mục tiêu là tận dụng không gian rộng lớn của mạng lưới đường bộ để giảm chi phí điện năng, tăng cường an ninh năng lượng và đạt được mục tiêu khí hậu.

Các dự án này không chỉ cung cấp điện cho các hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông mà còn là nguồn năng lượng quan trọng cho mạng lưới trạm sạc xe điện đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ này cũng đồng nghĩa với việc các lỗ hổng an ninh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn, đe dọa không chỉ hoạt động của đường cao tốc mà còn toàn bộ mạng lưới giao thông thông minh trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 5, các quan chức ngành năng lượng Mỹ đã cảnh báo sau khi chuyên gia phát hiện thiết bị liên lạc đáng ngờ trong các bộ biến tần và pin có nguồn gốc từ nước ngoài.

Cùng thời điểm, tập đoàn năng lượng Green Power Denmark của Đan Mạch cũng báo cáo phát hiện thiết bị điện tử không rõ nguồn gốc trong các thiết bị nhập khẩu cho mạng lưới cung cấp điện của mình.