Làn sóng làm affiliate bùng nổ: Vì sao ngày càng nhiều người bỏ việc để theo đuổi?

Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, "làm affiliate" (tiếp thị liên kết) đã trở thành một trong những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội Việt Nam. Từ nhân viên văn phòng, giáo viên, công nhân, mẹ bỉm sữa cho đến những người đã bước sang tuổi 40, ngày càng nhiều người lựa chọn xây dựng kênh TikTok, Facebook, YouTube hay các nền tảng số khác với hy vọng tạo thêm nguồn thu nhập từ việc giới thiệu sản phẩm.

Đằng sau những video, bài đăng đạt hàng triệu lượt xem và những phiên livestream "chốt đơn không kịp nghỉ" là một thị trường đang phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đầy cạnh tranh và không ít áp lực.

Affiliate trở thành "nghề tay trái" rồi dần thành nghề chính

Nếu trước đây, tiếp thị liên kết chủ yếu được biết đến trong giới blogger hay website công nghệ thì hiện nay, affiliate đã trở thành một xu hướng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Không khó để bắt gặp những video gắn giỏ hàng, livestream giới thiệu sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm sử dụng đồ gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm hay thời trang. Chỉ cần người xem mua hàng thông qua đường link hoặc giỏ hàng được gắn trên video, người sáng tạo nội dung sẽ nhận được khoản hoa hồng từ sàn thương mại điện tử hoặc nhãn hàng.

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, cùng thói quen mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, đã tạo ra một "mảnh đất mới" cho hàng trăm nghìn người thử sức.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung vốn nổi tiếng trên Facebook, TikTok cũng nhanh chóng trở thành những "chiến thần affiliate", sở hữu lượng người theo dõi lớn và doanh số bán hàng ấn tượng. Không ít phiên livestream có thể bán hàng nghìn đơn chỉ trong vài giờ, góp phần khiến ngày càng nhiều người tin rằng đây là cơ hội để gia tăng thu nhập, thậm chí đổi nghề.

Những "chiến thần affiliate" góp phần tạo nên cơn sốt

Sự bùng nổ của affiliate không thể tách rời sức ảnh hưởng của nhiều nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nhiều cái tên như Nguyễn Hồng Nhung, Hằng Túi hay nhiều KOL, KOC khác thường xuyên xuất hiện với các video review sản phẩm, livestream bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kênh và làm tiếp thị liên kết. Những phiên bán hàng đạt doanh thu lớn hay các câu chuyện thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi tháng được lan truyền mạnh đã góp phần tạo nên sức hút đặc biệt đối với nghề này.

Ảnh chụp trang cá nhân vợ của Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NSND Xuân Bắc), bà Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ những thành quả một ngày từ việc tiếp thị liên kết mang lại.

Chính những hình ảnh đó khiến không ít người tin rằng chỉ cần một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội là có thể nhanh chóng kiếm tiền.

Một mẹ bỉm trên mạng xã hội chia sẻ sự ngưỡng mộ với idol, mong muốn được học hỏi phát triển trong thị trường affilate.

Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy.

"Ba tháng chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng"

Là một trong những người mới tham gia thị trường, anh Thái (Hà Đông, Hà Nội) cho biết công việc khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng. "Tôi mới tham gia được khoảng ba tháng. Ban đầu xem các video trên mạng thấy nhiều người kiếm tiền rất dễ nên cũng thử sức. Nhưng thực tế thì cả mấy tháng liền tôi chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng tiền hoa hồng từ tiếp thị liên kết bán hàng."

Theo anh, khó nhất không phải đăng video mà là tạo được nội dung đủ hấp dẫn để giữ chân người xem, xây dựng niềm tin và khiến họ quyết định mua hàng. "Một video có khi quay đi quay lại cả chục lần nhưng lượng xem vẫn rất thấp. Làm rồi mới thấy đây không phải công việc cứ đăng là có tiền."

Câu chuyện của anh Thái cũng là thực tế của rất nhiều người mới bước chân vào lĩnh vực này. Phần lớn phải mất nhiều tháng xây dựng nội dung trước khi có những khoản hoa hồng đáng kể.

Từ bỏ việc ổn định để theo đuổi affiliate

Ở chiều ngược lại, cũng có những người coi affiliate là một nghề nghiêm túc và sẵn sàng đầu tư toàn thời gian.

Anh Sơn và chị Hà (An Khánh, Hà Nội), đều đã gần 40 tuổi, từng có công việc hành chính ổn định. Tuy nhiên, mức thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống trong khi áp lực ngày càng lớn.

Ban đầu, hai vợ chồng chỉ xây dựng kênh mạng xã hội như một sở thích. Sau một thời gian, nhận thấy lượng tương tác tăng đều và có tiềm năng phát triển, họ quyết định nghỉ việc để tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực tiếp thị liên kết.

"Chúng tôi bị gia đình, người thân, bạn bè, thậm chí nhiều đồng nghiệp bàn tán, cho rằng mình không thực tế. Tuy nhiên, vợ chồng tôi tin rằng trong thời đại thương mại điện tử phát triển rất mạnh, đây vẫn là mảnh đất có thể thu hoạch được nếu bỏ đủ công sức và luôn đổi mới, học hỏi", anh Sơn chia sẻ.

Theo anh chị, thu nhập từ affiliate không ổn định như lương cố định nhưng đổi lại có cơ hội tăng trưởng nếu xây dựng được cộng đồng người theo dõi trung thành và tạo ra nội dung chất lượng.

Thành quả của một ngày làm việc của một người làm affilate chia sẻ.

Không còn là cuộc chơi của người nổi tiếng

Điểm đáng chú ý của làn sóng affiliate hiện nay là người tham gia ngày càng đa dạng.

Từ sinh viên, nhân viên văn phòng, người nghỉ hưu, nội trợ đến chủ cửa hàng nhỏ đều có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung. Nhiều người lựa chọn chia sẻ chính cuộc sống hàng ngày, trải nghiệm thật với các sản phẩm đang sử dụng thay vì đầu tư cầu kỳ.

Xu hướng này cũng góp phần hình thành lực lượng KOC (Key Opinion Consumer) - những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng nhờ trải nghiệm thực tế, được người mua hàng tin tưởng hơn so với quảng cáo truyền thống.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm đánh giá trước khi quyết định mua hàng, các video review chân thực trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh số.

Cơ hội lớn nhưng cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, affiliate vẫn còn nhiều dư địa phát triển tại Việt Nam khi quy mô mua sắm trực tuyến tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có tốc độ đào thải rất cao.

Việc ngày càng nhiều người cùng bán một sản phẩm khiến mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Không ít video chỉ đạt vài chục lượt xem, trong khi các thuật toán nền tảng liên tục thay đổi, buộc người sáng tạo phải cập nhật xu hướng gần như mỗi ngày.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng trở nên khắt khe hơn, đòi hỏi nội dung phải chân thực, minh bạch và có giá trị thay vì chỉ quảng cáo đơn thuần.

Thực tế cho thấy, thành công trong affiliate không đến từ may mắn mà phụ thuộc vào khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân, hiểu nhu cầu người xem, kiên trì sản xuất nội dung và liên tục học hỏi.

Những câu chuyện doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng chắc chắn vẫn là động lực để nhiều người bước vào lĩnh vực tiếp thị liên kết.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của các "chiến thần affiliate" là hàng nghìn giờ quay dựng video, livestream, nghiên cứu sản phẩm, tương tác với người xem và chấp nhận thất bại của rất nhiều nội dung không đạt hiệu quả.

Affiliate vì thế không còn đơn thuần là một nghề "kiếm tiền online", mà đang dần trở thành một ngành nghề mới trong nền kinh tế số, nơi cơ hội luôn rộng mở nhưng chỉ dành cho những người đủ kiên trì, sáng tạo và sẵn sàng thích nghi với tốc độ thay đổi không ngừng của thị trường.