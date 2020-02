Dịch COVID-19: Doanh nghiệp sốt ruột chờ ngân hàng giải cứu

Vốn dồi dào, không được tăng lãi suất Tại hội nghị bàn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa diễn ra, Phó Thống đốc NH Nhà nước Đào Minh Tú nêu rõ: “Quan điểm chỉ đạo của NH Nhà nước là chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Khách hàng vượt qua khó khăn thì ngành NH mới khỏe mạnh”. Phó Thống đốc đánh giá dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là các ngành dịch vụ du lịch, logistics, xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp… Từ đó ảnh hưởng đến hoạt động cho vay, trả nợ NH. Do vậy, NH Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NH thương mại trong trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh. “Thanh khoản của các NH thương mại hiện đang dồi dào, không có hiện tượng thiếu vốn. Do vậy, các NH thương mại không được tăng lãi suất, kể cả lãi suất huy động. Trong trường hợp cần thiết, NH Nhà nước sẽ có điều chỉnh để gián tiếp hỗ trợ các NH thương mại giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân” - Phó Thống đốc nhấn mạnh.