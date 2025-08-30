Bỏ tiền triệu mua ngô chỉ để… ngắm, bí mật đằng sau khiến người trồng hốt bạc

Trồng thứ “chỉ để ngắm, không để ăn” mà hốt bạc

Giống ngô có màu sắc rực rỡ này có tên gọi là “ngô bảy màu” hoặc “ngọc thủy tinh”, khá phổ biến tại phương Tây. Tuy nhiên ở châu Á, rất hiếm nơi bán loại ngô này. Ví dụ ở Việt Nam, bạn hầu như chỉ có thể tìm được hạt giống của ngô bảy màu với giá khoảng 5.000 - 15.000đ/gói 30 hạt.

Tin vui là tại Trung Quốc, giống ngô bảy màu đã được trồng thành công, thậm chí trở thành “nam châm hút tiền” cho nhiều nông dân.

Tại làng Heima, thị trấn Wa Chang thuộc huyện tự trị dân tộc Di Dương Bích, ngô bảy màu được trồng phổ biến và được đặt tên là ngô ngọc Wen Wan.

Ngô ngọc được lựa chọn và xử lý theo phương pháp đặc biệt để sưu tầm, làm đồ chơi và đồ trang trí.

Nhiệt độ ở làng Heima rất thích hợp để trồng giống ngô này. Tại đây, có hơn 2.000 giờ nắng mỗi năm, nhiệt độ trung bình hàng tháng là từ 20℃ đến 24℃. Khu vực có độ cao từ 1600 đến 1800 mét.

Trước đây, Li Ya Hui, một người dân địa phương từng rời xa làng để lập nghiệp đã phát hiện ra “báu vật” này khi quan sát các du khách chơi với những bắp ngô đẹp lung linh như ngọc.

Sau đó, vào năm 2021, Li Ya Hui đã mua thử một số bắp ngô từ du khách, sau đó trồng thử nghiệm giống ngô này với quy mô nhỏ. Anh cho rằng trồng chúng sẽ có hiệu quả kinh tế tốt hơn so với nông nghiệp truyền thống. Kết quả, anh đã thu về được hơn 7.000 NDT (25,1 triệu đồng).

Chiến thắng đầu tiên này đã giúp Hui tự tin về quê trồng ngô ngọc. Anh đi khắp nơi để tìm các hạt giống khác nhau, sau đó lai tạo và sản xuất ra những bắp ngô đẹp như tranh. Nhờ vậy, trong vài năm qua, thu nhập của anh đã lên đến hơn 600.000 NDT (2,1 tỷ đồng).

Năm 2025, anh thành lập hợp tác xã chuyên trồng ngô ngọc, cùng các nông dân địa phương hợp sức đưa ngô ngọc ra thị trường.

Hui cho biết, nếu trồng ngô thông thường, thu nhập chỉ đạt 3.000 NDT (10,7 triệu đồng)/mẫu. Nhưng nếu trồng ngô ngọc, thu nhập sẽ rơi vào khoảng 30.000 NDT (107 triệu đồng)/mẫu. Một bắp ngô ngọc đẹp mắt có thể bán với giá từ 2.000 - 8.000 NDT (7,1 - 28,7 triệu đồng).