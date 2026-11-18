Ban đầu, một nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải Mỹ (TSA) tưởng vật thể bên trong chiếc vỏ gối màu xanh lá là một sợi dây thừng. Tuy nhiên, khi cầm lên, anh nhận ra vật thể đang cử động nên lập tức báo cáo cấp trên.

"Tôi tự nhủ: Mình cần phải báo cáo vụ này ngay lập tức", anh kể.

Phát hiện rắn trong quá trình kiểm tra hành lý tại Sân bay Quốc tế Ontario ở California. Ảnh: TSA

Một nhân viên giám sát khác sau đó hỗ trợ kiểm tra chiếc túi. Khi cảm nhận những vật thể bên trong đang di chuyển, anh nhận ra đó là rắn. Nhân viên cho biết từng tiếp xúc với loài bò sát này nên không quá sợ hãi, nhưng bất ngờ vì đây là tình huống hiếm gặp tại sân bay.

Giám đốc TSA tại sân bay Ontario, Francisco Calderon, sau đó xác nhận có hai con rắn còn sống trong chiếc túi, trong đó một con là rắn đuôi chuông. Do chưa xác định được mức độ nguy hiểm của chúng, lực lượng chức năng quyết định tạm dừng kiểm tra an ninh trong thời gian ngắn để xử lý sự việc.

Rắn đuôi chuông là loài rắn bản địa ở Mỹ, có đặc điểm nổi bật là phần đuôi gồm nhiều đốt sừng, tạo ra âm thanh rung như tiếng lục lạc khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Rắn đuôi chuông có nọc độc, có thể gây tổn thương mô, rối loạn đông máu và ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn của nạn nhân. Vết cắn có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Chiếc vỏ gối chứa hai con rắn. Ảnh: TSA

Cảnh sát sân bay phối hợp với hãng hàng không đưa chiếc túi đến khu vực bán vé để tìm chủ nhân. Hành khách này cho biết hai con rắn là thú cưng và từng mang chúng theo khi bay bằng một hãng hàng không khác.

Sau khi làm việc với nhà chức trách, hành khách lấy hai con rắn ra khỏi hành lý, giao cho một thành viên gia đình không tham gia chuyến đi. Nhân viên TSA sau đó kiểm tra lại vali và cho phép người này tiếp tục hành trình. Không có trường hợp nào bị thương hoặc bị rắn cắn trong sự việc.

Cơ quan này khuyến cáo hành khách liên hệ với hãng hàng không trước chuyến đi để tìm hiểu quy định vận chuyển thú cưng, đặc biệt với những loài ít phổ biến như bò sát. Các hãng có thể áp dụng những yêu cầu riêng đối với việc mang động vật lên máy bay hoặc vận chuyển trong khoang hành lý.