Thủ đoạn trốn thuế thông qua chi trả cổ tức 655 tỷ đồng của Shark Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về ba tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng vụ án, 12 người còn lại bị đề nghị truy tố 1 trong 3 tội danh trên.

Đối với tội trốn thuế, Cơ quan điều tra kết luận Shark Bình thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc “bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu” và “thành lập công ty TNHH MTV để nhận chi trả cổ tức thay cho cá nhân”.

Chỉ đạo kê khai giảm doanh thu

Theo đó, hành vi “bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu” xảy ra tại Công ty CP công nghệ Vimo do bị can Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật. Công ty có 3 cổ đông: Nguyễn Hữu Tuất (giữ 0,5% cổ phần); Shark Bình (0,5%); Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay, thuộc hệ sinh thái của Shark Bình (99%).

Năm 2024, Công ty Vimo bắt đầu hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy pos có thu phí).

Kết luận cho rằng, Công ty Vimo sẽ thu phí trên mỗi giao dịch thanh toán từ máy pos của khách hàng, ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán tiền phí cho công ty Vimo.

Khi thấy doanh thu của Vimo lớn, từ tháng 2/2024, Shark Bình chỉ đạo bị can Đỗ Công Diễn và bị can Trần Thị Thu Linh (kế toán) thực hiện kê khai giảm doanh thu, chỉ hạch toán một phần doanh thu, phần còn lại để ngoài sổ sách.

Trước khi thực hiện, Linh chủ động trao đổi với Đỗ Công Diễn về chỉ đạo Shark Bình là không đúng pháp luật. Người chịu trách nhiệm sẽ là Diễn, Linh nhưng nghe xong, Diễn vẫn chỉ đạo Linh “phải làm” vì Shark Bình có quyền cao nhất.

Từ tháng 2/2024 - 4/2024, Cơ quan điều tra xác định tổng doanh thu không được ghi nhận, kê khai là hơn 29,7 tỷ đồng. Số tiền này được Shark Bình, Đỗ Công Diễn và cổ đông Nguyễn Hữu Tuất thụ hưởng, phân chia theo tỷ lệ cổ phần.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định viên Thuế TP Hà Nội và kết luận, hành vi không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách 29,7 tỷ đồng đã gây thiệt hại thuế GTGT, thuế TNDN hơn 5,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Lập 4 Công ty TNHH MTV để nhận cổ tức

Trong việc “thành lập công ty TNHH MTV để nhận chi trả cổ tức thay cho cá nhân”, Cơ quan điều tra xác định ông Bình là cổ đông sở hữu phần lớn cổ phần hoặc nhờ người khác đứng tên sở hữu cổ phần tại các Công ty CP Tập đoàn Nexttech; Công ty CP Trung gian thanh toán Ngân Lượng; Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay…

Quá trình kinh doanh, các công ty cổ phần có doanh thu và lợi nhuận lớn. Để không phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, Bình nhờ nhân viên thành lập, đứng tên sở hữu 4 Công ty TNHH MTV, gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư Khánh An; Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải; Công ty TNHH Khai Sáng Việt; Công ty TNHH Tầm Nhìn Việt.

Sau đó, ông Bình sử dụng các Công ty TNHH MTV này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần của chính mình.

Theo điều tra, khi tiến hành phân chia lợi nhuận cho các Công ty TNHH MTV, tiền sẽ rút về tài khoản của người sở hữu công ty. Sau đó, các khoản tiền này được chuyển tiếp cho Shark Bình chi tiêu cá nhân mà không phải thực hiện nghĩa vụ gì về thuế.

Kết quả điều tra cho thấy, giai đoạn 2023 - 2025, từ chỉ đạo của Shark Bình, các Công ty CP Tập đoàn Nexttech, Công ty CP Nextpay, Công ty CP Trung gian thanh toán Ngân Lượng, Công ty CP Nextpay Việt Nam, đã 26 lần thực hiện chia cổ tức thông qua 4 Công ty TNHH MTV, rồi chuyển hơn 655 tỷ đồng cho Shark Bình. “Bình không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với việc nhận cổ tức này”, kết luận điều tra nêu.

Căn cứ lời khai đối tượng liên quan và dữ liệu dòng tiền trả cổ tức, Cơ quan điều tra kết luận Shark Bình trốn thuế thu nhập cá nhân 32,7 tỷ đồng.