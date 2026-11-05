Người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Đề xuất chỉ cần trình báo công an là được gỡ hoãn xuất cảnh

Đây là một trong những kiến nghị của VTCA gửi Bộ Tài chính và Cục Thuế khi góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong chương trình làm sạch mã số thuế.

Thời gian qua, nhiều người bị kẻ gian sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép, sau đó bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do liên quan đến nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp này. Tình trạng trên gây ảnh hưởng đến công việc, hoạt động kinh doanh và quyền đi lại của người dân.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho cơ chế đặc thù. Theo đó, nếu cá nhân đã gửi văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế xử lý vụ việc, đồng thời trình báo công an và được xác nhận bằng văn bản về việc tiếp nhận, đang giải quyết phản ánh, cơ quan thuế sẽ tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Thời gian qua một số người dân phải khởi kiện vị bị mạo danh lập công ty gây ảnh hưởng đến việc xuất cảnh. Ảnh: NIA

Tuy nhiên, VTCA kiến nghị đơn giản hóa hơn nữa thủ tục. Hội đề xuất chỉ cần phiếu tiếp nhận tin báo tội phạm hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an là đủ căn cứ để gỡ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Anh Trần Văn Hải (Hà Nội), một người từng bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, cho rằng đề xuất này phù hợp, giúp giải quyết nhanh tình trạng người dân vừa bị lấy cắp thông tin cá nhân, vừa bị hạn chế quyền xuất cảnh.

Anh Hải cho biết đã nhiều lần đến các cơ quan chức năng trình báo và đề nghị làm rõ vụ việc. Qua tìm hiểu, người trực tiếp thực hiện đăng ký doanh nghiệp là một người làm dịch vụ, cùng hai chủ doanh nghiệp và một người được ủy quyền. Tuy nhiên, những người liên quan hiện đều đã mất liên lạc.

Anh Hải từng làm việc với Sở Tài chính, cung cấp thông tin và lập biên bản. Hồ sơ sau đó được chuyển sang cơ quan công an xác minh. Thế nhưng, hơn một năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.

"Đến Sở Tài chính, tôi được hướng dẫn chờ vì hồ sơ đã chuyển sang công an. Nhưng chờ cả năm không thấy ai liên hệ. Khi sang công an, họ nói không nhận được đơn từ Sở. Tôi quay lại Sở thì mới biết cán bộ phụ trách đã nghỉ việc, hồ sơ bị treo lại. Bây giờ tôi lại phải làm từ đầu", anh Hải kể.

Tương tự, chị Khánh Ngân (TP.HCM) cho biết bị lấy cắp thông tin căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp trái phép từ tháng 11/2023. Chị chỉ phát hiện sự việc khi bị tạm hoãn xuất cảnh mới đây.

Do công việc có liên quan đến hoạt động ở nước ngoài, chị Ngân từng tính thuê luật sư để đẩy nhanh quá trình xử lý. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết, chị chỉ còn cách chờ đợi.

Lý giải việc không thể gỡ ngay biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ dựa trên phản ánh của người dân, Bộ Tài chính cho biết thông tin do cá nhân tự cung cấp chưa đủ cơ sở pháp lý để cơ quan thuế xác định họ thực sự là nạn nhân của hành vi giả mạo.