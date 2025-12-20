U40 bỏ chưa đầy 50 triệu xây nhà cho bố mẹ mà “gây sốt” MXH

Mua xác container, “hô biến” thành biệt thự mini tuyệt đẹp

Gần đây, tại một ngôi làng ở Tiểu Can, Hồ Bắc (Trung Quốc), một chiếc container vận chuyển cũ kỹ bỗng trở thành tiêu điểm chú ý của bất kỳ ai đi ngang qua.

Hình ảnh dự kiến của căn nhà container sau khi được hoàn thành (Ảnh: Cover News)

Mặc dù vẻ ngoài của chiếc container này không mấy nổi bật, song nội thất bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một căn nhà kiêm nơi làm việc mà anh Zhou (37 tuổi) sắp chuyển đến, đồng thời cũng là chốn nghỉ dưỡng ở làng quê mà anh tạo ra và dành tặng cho bố mẹ.

Anh Zhou và bố mẹ (Ảnh: Cover News)

Cách đây không lâu, video ghi lại quá trình cải tạo chiếc container thành nhà ở đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem, trở thành một “hiện tượng mạng” tại Trung Quốc.

Ảnh: Cover News

Trước đó, anh Zhou làm việc xa nhà, sau này mới quyết định trở về quê làm nhà sáng tạo nội dung để được ở gần cha mẹ vốn đã gần 80 tuổi. Trong hai năm qua, sức khỏe của cha mẹ anh đã suy giảm rõ rệt. Vì vậy, anh Zhou nhận thấy rằng đã đến lúc phải trở về và dành thời gian bên họ. Ý tưởng xây nhà cho cha mẹ cũng bắt đầu từ đó.

Zhou nói với cha mẹ rằng chỉ với vài nghìn NDT, họ có thể thể xây một căn nhà nhỏ đủ che mưa, che nắng và làm nơi nghỉ ngơi sau những giờ phút làm nông mệt mỏi. Bố mẹ anh Zhou vốn rất tiết kiệm, tuy nhiên thấy ngân sách thấp như vậy, họ cũng đã gật đầu đồng ý.

Cuối cùng, anh Zhou đã đã bỏ ra 4.000 NDT (14,5 triệu đồng) để mua một chiếc container vận chuyển cũ với kích thước 3m x 6m.

Ảnh: Cover News

Để tiết kiệm tiền và tạo ra không gian sống như mong muốn, anh quyết định tự mình thiết kế và cải tạo chiếc container. Bản vẽ thiết kế chỉ là những phác thảo đơn giản được vẽ trên ứng dụng ghi chú của điện thoại, còn các công việc cứng như đấu nối đường nước, đường điện, lát gạch và lắp đặt dầm đều là những trải nghiệm lần đầu tiên của anh Zhou.

Tất nhiên việc tự tay thực hiện mọi công đoạn cải tạo nhà tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tay, chân và lưng của anh bị đau nhức liên tục. Bù lại, anh Zhou đã học được rất nhiều kỹ năng xây và sửa nhà trong quá trình này.

Về phía cư dân mạng, một số người tỏ ra e ngại rằng nhà container sẽ nóng, bí vào mùa hè, lạnh buốt vào mùa đông và cách âm kém. Tuy nhiên, anh Zhou cho biết, căn nhà này kể cả vào những ngày mưa cũng chỉ có tiếng mưa rơi thông thường, hoàn toàn không ồn ào. Và chỉ cần thời tiết không quá khắc nghiệt, căn nhà thậm chí còn ấm hơn nhà chung cư vào mùa đông. Cũng theo anh Zhou, tổng chi phí cải tạo là hơn 13.000 NDT (47,3 triệu đồng).

Ảnh: Cover News

Trong nhà, anh Zhou xây một căn bếp nhỏ để trong tương lai, sau khi mẹ anh hái rau ngoài đồng sẽ có thể trực tiếp quay vlog về ẩm thực ở đây. Hiện tại, căn nhà container vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng nó đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch trong làng. Tài khoản mạng xã hội của anh Zhou cũng đã có gần 100.000 người theo dõi.

Sau khi hoàn thiện những khâu cuối cùng của căn nhà container, anh Zhou dự kiến ​​sẽ chuyển vào ở trong khoảng tháng Giêng sắp tới. Tiếp đó, anh dự định sẽ cải tạo sân vườn, xây thêm tầng hai, hiện thực hóa ước mơ có một sân thượng, khu vườn, ao cá nhỏ và vườn rau.