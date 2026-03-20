Lộ diện 2 căn hộ - có nơi lên tới 1 tỷ đồng/m2 của Mr Pips tại “đất kim cương” Hàng Bài

Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã làm rõ phương thức “rửa tiền” thông qua việc mua bán, đứng tên và giao dịch bất động sản.

Theo hồ sơ, nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, từ tháng 10/2021, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng (bố ruột Nam) để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Các pháp nhân này sau đó được sử dụng như “bình phong” để thực hiện giao dịch nhà đất tại TP. HCM và nhiều địa phương khác.

Dòng tiền trăm tỷ được “hợp thức hóa” qua bất động sản đứng tên người thân.

Danh mục bất động sản Mr Pips trải dài, từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ đồng

Kết quả điều tra cho thấy, hệ sinh thái tài sản của nhóm này trải rộng trên nhiều phân khúc.

Tại TP. HCM, nhiều căn hộ thuộc các dự án lớn như Masteri Thảo Điền có giá từ khoảng 1,8 tỷ đến gần 6 tỷ đồng hay căn hộ tại Empire City trị giá hơn 23,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng, cùng nhà đất tại khu vực Thảo Điền với giá trị lên tới hơn 52 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, nhóm này sở hữu căn hộ tại Sunshine Riverside khoảng 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền còn được phân bổ vào các tài sản khác như nhà ở tại ID Junction hơn 3,4 tỷ đồng và nhiều lô đất tại Tây Ninh với tổng diện tích khoảng 9.000 m2.

Phần lớn các tài sản đều được đứng tên người thân hoặc doanh nghiệp, cho thấy dấu hiệu che giấu nguồn gốc tiền một cách có hệ thống.

Hai căn hộ “đắt nhất” nằm giữa lõi phố cổ Hà Nội

Điểm nhấn trong danh mục tài sản là hai căn hộ tầng 6 thuộc tháp Crown trên trục Hàng Bài - Hai Bà Trưng, khu vực được xem là “đất vàng” của Hà Nội.

Ảnh chụp màn hình kết luận điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Phó Đức Nam đã chi hơn 266 tỷ đồng để sở hữu hai căn hộ tại đây. Trong đó căn hộ C06.08 Nam nhờ Phó Đức Tú đứng tên có giá trị khoảng 145,5 tỷ đồng và căn hộ C06.08A Nam trực tiếp ký có giá hơn 120,8 tỷ đồng. 2 căn hộ này mua vào tháng 12/2021 và tháng 3/2022.

Các căn hộ này được xác định nằm trong dự án The Grand Hanoi (Ritz-Carlton Residences, Hanoi) tọa lạc tại số 22 - 24 Hàng Bài, đối diện Tràng Tiền Plaza và chỉ cách Hồ Gươm khoảng 100 m - vị trí gần như không còn quỹ đất mới để phát triển dự án cao tầng.

Hai căn hộ hơn 266 tỷ đồng của Mr Pips nằm giữa “đất vàng” Hàng Bài – Hoàn Kiếm.

The Grand Hà Nội là dự án bất động sản hàng hiệu được phát triển dựa trên hợp tác giữa Masterise Homes và Marriott International. Hiện tại, giá cho thuê căn hộ tại đây cũng đạt kỷ lục đối với loại hình chung cư ở Hà Nội khi vượt 200 triệu đồng/tháng (chưa gồm phí dịch vụ - khoảng 20 USD/m2/tháng).

Đây là tổ hợp căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại Hà Nội, vận hành theo tiêu chuẩn của thương hiệu The Ritz-Carlton, với số lượng giới hạn chỉ 104 căn có diện tích 120 - 215 m2, được mở bán từ năm 2021 với giá từ 70 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng/căn, tức thấp nhất khoảng 500 triệu đồng/m2. Mô hình này hướng đến nhóm khách hàng siêu giàu, coi bất động sản không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản mang tính biểu tượng.

Giá rao bán các căn hộ trong sự án cao cấp The Grand Hà Nội. Ảnh chụp màn hình: Batdongsan.com.vn

Dữ liệu thị trường cho thấy, mặt bằng giá căn hộ siêu sang tại khu vực trung tâm Hà Nội đang có dấu hiệu điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Cụ thể, đến tháng 2/2026, mức giá bán phổ biến ghi nhận khoảng 606 triệu đồng/m2, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn tới 28% so với đỉnh gần 842 triệu đồng/m2 thiết lập vào tháng 10/2025.

Diễn biến theo tháng cũng phản ánh xu hướng biến động mạnh: Giá phổ biến từng leo lên gần 784 triệu đồng/m2 vào đầu năm 2026 trước khi nhanh chóng hạ nhiệt. Biên độ giá hiện khá rộng, dao động từ khoảng 596 triệu đến hơn 1,05 tỷ đồng/m2, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các sản phẩm, đặc biệt ở nhóm căn hộ hàng hiệu, vị trí đắc địa - nơi vẫn có thể duy trì mức giá tiệm cận mốc 1 tỷ đồng/m2 bất chấp xu hướng điều chỉnh chung.

Diễn biến giá rao bán tại dự án The Grand HaNoi từ tháng 3/2025 tới nay. Ảnh: Batdongsan.com.vn