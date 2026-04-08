Cuối ngày 8-4, giá vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng rớt hàng triệu đồng

Cuối ngày 8-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp khác niêm yết giá vàng miếng SJC quanh mức 171 triệu đồng/lượng mua vào, 175 triệu đồng/lượng bán ra, giảm trở lại 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn trơn cũng đi xuống và có sự cách biệt giữa các thương hiệu. Công ty SJC, PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn 99,99% ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng bán ra vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn - 173,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu bán ra vàng nhẫn thương hiệu này 174 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán được các thương hiệu duy trì ở mốc cao khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động hàng triệu đồng trong một ngày. Đầu buổi sáng, mức cao nhất của giá vàng miếng SJC lên tới 177 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm trở lại theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam), giá vàng được giao dịch ở mức tới 4.785 USD/ounce, giảm khoảng 40 USD/ounce so với buổi sáng.

Trong khi giá vàng hạ nhiệt, bạc lại tiếp tục gây bất ngờ khi tăng tiếp lên 77,1 USD/ounce, tăng tới 5,47% so với phiên trước.

Giá vàng hạ nhiệt dù giá dầu thô và đồng USD tiếp tục đi xuống. Giá dầu thô hiện được giao dịch ở mức 93,2 USD/thùng, mất gần 15% so với phiên trước, trong khi chỉ số đồng USD (DXY) lùi sâu xuống 98,6 điểm mất 1,17% so với phiên trước.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng cần vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 4.800 USD/ounce để thu hút sự chú ý mới từ phía nhà đầu tư và mốc quan trọng quyết định xu hướng đi lên vẫn là 5.000 USD/ounce.

Trong một báo cáo mới đây, các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets cho biết họ nhận thấy tiềm năng tăng giá vàng, bạc trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Các kim loại quý đang có cơ sở vững chắc để tiếp tục tăng giá khi những tin tức tích cực về xung đột tiếp tục được cập nhật.

Bởi theo chuyên gia của BMO Capital Markets, vàng sẽ được hưởng lợi từ việc chấm dứt xung đột bởi điều này có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) xem xét cắt giảm tiếp lãi suất vào cuối năm nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 152,2 triệu đồng/lượng.