Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/4 đảo chiều tăng cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 8/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 8/4 tăng giá vàng miếng lên mức 175 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 8/4, giá vàng trong nước ngày 8/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 171 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 8/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 171 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 8/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 8/4, đảo chiều tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/4, tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 8/4, tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 170,8 –174,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 170,5 – 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 171 – 174 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 8/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 8/4 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 128 USD/ounce, lên mức 4.786 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.681 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá mạnh, vượt lên mốc trên 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, sau nhịp tăng giá rất mạnh, triển vọng của thị trường vàng thế giới đang được theo dõi sát, nhất là khi yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ cùng lúc tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Động lực lớn nhất hỗ trợ giá vàng đến từ thông tin ngừng bắn kéo dài hai tuần giữ Mỹ và Iran, mở ra kỳ vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Việc giá vàng thế giới tăng mạnh có thể tạo thêm lực đẩy cho thị trường trong nước, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang neo ở vùng cao.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, diễn biến tiếp theo vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào việc thỏa thuận ngừng bắn có được duy trì hay không, cũng như mức độ ảnh hưởng của giá năng lượng lên lạm phát toàn cầu.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.786 USD/ounce (tương đương khoảng 152,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 8/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,8 triệu đồng/lượng.

