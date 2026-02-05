Giá bạc hôm nay 5/2/2026 rơi tự do, giảm hàng chục triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 5/2/2026

Đến 10h32 sáng nay, giá bạc trong nước đồng loạt giảm sốc. Theo đó, bạc thỏi của Phú Quý lùi về ngưỡng 77,47-79,87 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc của thương hiệu này đã giảm 10,61-10,93 triệu đồng/kg.

Giá bạc thỏi tại Ancarat cũng “bốc hơi” 10-10,32 triệu đồng/kg so với lúc mở cửa, giảm về mức 77,55-79,95 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Sacombank, giá bạc thỏi cũng rơi về ngưỡng 89,84-92,72 triệu đồng/kg, giảm 4,88 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa buổi sáng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 5/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng giảm nhẹ so với đóng cửa phiên hôm qua, về mức 3,552-3,660 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg tại Sacombank cũng giảm 240.000 đồng/kg, còn 94,72-97,6 triệu đồng/kg (mua - bán). Chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau 5 lần điều chỉnh, giá bạc thỏi của Sacombank giảm về ngưỡng 94,24-97,12 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch trước đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này đã giảm 720.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng lúc 8h31 sáng nay cũng được niêm yết ở mức 3,283-3,385 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 999 loại 1kg là 87,55-90,27 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên hôm qua, giá bạc miếng của thương hiệu này giảm 85.000-87.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra; bạc thỏi giảm 2,26-2,32 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng loại 1 lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg tại Phú Quý lần lượt được niêm yết ở mức 3,303-3,405 triệu đồng/lượng và 88,08-90,8 triệu đồng/kg (mua - bán). Theo đó, bạc miếng của Phú Quý được điều chỉnh giảm 49.000-51.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi giảm 1,3-1,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/2, giá bạc trong nước có phiên tăng thứ hai liên tiếp. Trong đó, có thương hiệu đã điều chỉnh giá bạc thỏi tiến sát mốc 100 triệu đồng/kg.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch 4/2, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,561-3,669 triệu đồng/lượng, tăng 153.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng tăng vọt 4,08 triệu đồng/kg, lên mức 94,96-97,84 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat lúc 18h ngày 4/2 cũng được điều chỉnh lên ngưỡng 3,368-3,472 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá bạc thỏi 999 loại 1kg là 89,81-92,59 triệu đồng/kg. So với lúc mở cửa, giá bạc miếng đã tăng 109.000-112.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi tăng 2,9-2,99 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa phiên giao dịch ở mức 3,352-3,456 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 90.000-93.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của tập đoàn này cũng được điều chỉnh tăng 2,4-2,48 triệu đồng/kg, lên mức 89,38-92,16 triệu đồng/kg.

Nếu tính từ giá đáy ghi nhận vào chiều hôm thứ Hai (2/2) trong đợt giảm vừa qua cho đến đóng cửa phiên giao dịch 4/2, giá bạc thỏi đã tăng mạnh. Trong đó, giá bạc thỏi chiều bán ra của Phú Quý tăng 16,96 triệu đồng/kg, của Ancarat tăng 16,64 triệu đồng/kg và của Sacombank tăng 11,2 triệu đồng/kg.

Sau khi chạm đáy vào hôm 2/2, giá bạc thỏi tăng mạnh 11,2 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 5/2/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc sau khi tăng lên 90 USD/ounce tiếp tục rung lắc. Giá bạc giao ngay lúc 8h21 hôm nay (5/2 - giờ Việt Nam) ở mức 87,37 USD/ounce, giảm nhẹ 1% so với đóng cửa phiên hôm trước. Ngược lại, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 được giao dịch ở ngưỡng 86,4 USD/ounce, tăng nhẹ 2,38% so với đóng cửa phiên trước đó.

Giá bạc thế giới giữ vững đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Theo đó, lúc 20h15 ngày 4/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đã lấy lại mốc 90 USD khi vọt lên gần 90,36 USD/ounce, tăng 5,28 USD/ounce (tăng 6,21%) so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng vọt lên ngưỡng 90 USD/ounce, tăng mạnh 6,74 USD/ounce, tương đương mức tăng 8,1%.

Giá bạc trên thị trường thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ hôm thứ Tư, khi lực mua quay trở lại, nối dài đà phục hồi của thị trường trong tuần này.

Trước đó, hợp đồng tương lai bạc và giá bạc giao ngay đã phục hồi vào thứ Ba, cùng với vàng, càng củng cố thêm nhận định rằng cả hai kim loại đơn giản chỉ trải qua một đợt điều chỉnh lớn sau đợt tăng nóng của chúng.

Đáng chú ý, ngày thứ Tư, ADP công bố nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo đồng thuận là 46.000 việc làm. Đà tăng việc làm yếu đi diễn ra sau khi số liệu tháng 12 được điều chỉnh giảm, cho thấy chỉ có 37.000 việc làm mới được tạo ra.

Các nhà phân tích cho rằng báo cáo này tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý sau các phiên giảm sâu vào thứ Sáu và thứ Hai. Cùng với đó, các yếu tố địa chính trị phức tạp trên thế giới tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý, trong đó có bạc.

Dự báo giá bạc

Ông Matthew Piggott, Giám đốc bộ phận vàng và bạc của Metals Focus, cho rằng đợt tăng giá kim loại quý trong tháng 1 vừa qua mang yếu tố “hưng phấn quá mức”. Theo ông, diễn biến điều chỉnh hiện nay khá mạnh, song vẫn được xem là sự điều chỉnh cần thiết và mang tính lành mạnh đối với thị trường bạc.

Thừa nhận giá bạc đã thực hiện sự phục hồi ấn tượng sau cú sụt giảm về gần mức 70 USD mỗi ounce, nhưng David Morrison - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation - vẫn cảnh báo rằng giao dịch tiếp tục biến động và cực kỳ không ổn định.

Theo ông Morrison, vẫn còn quá sớm để phát tín hiệu “an toàn”, cho thấy đã có thể quay trở lại thị trường bạc. Đồng thời, ông nhận định rằng dù có thể xuất hiện cơ hội đối với những nhà giao dịch nhanh nhạy, nhưng đây vẫn là thị trường tiềm ẩn biến động lớn. Việc đứng sai vị thế có thể khiến nhà đầu tư phải trả giá đắt.

Trong ngắn hạn, các ngưỡng kháng cự đáng chú ý của giá bạc được xác định tại 90,5 USD và 96,3 USD; còn các vùng hỗ trợ chính lần lượt nằm ở 83 USD và 71 USD/ounce.