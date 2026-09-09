Cuộc sống 'như ăn mày' của tỷ phú 98 tuổi

Đầu tháng 9, tại lễ tuyên dương "Giải thưởng Từ thiện Trung Hoa" ở Bắc Kinh, ông Wang Chunwen ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang được vinh danh. Chỉ tính các khoản đóng góp qua Hội Từ thiện huyện Ninh Hải trong 25 năm qua, số tiền ông quyên góp đã lên tới gần 60 triệu nhân dân tệ. Trên thực tế, tổng số tiền ông Wang làm từ thiện trong nửa thế kỷ qua không thể thống kê hết.

Trái ngược với sự hào phóng, ông Wang giữ lối sống kham khổ đến mức những người được ông giúp đỡ ví ông như "ăn mày".

Cụ Wang Chunwen, 98 tuổi, ở Ninh Ba, Chiết Giang đã quyên góp 60 triệu tệ trong 25 năm qua. Ảnh: Sina

Gia tài trong căn nhà cấp bốn

Nửa năm trước, ông Wang chuyển đến nhà cấp bốn nằm cạnh trường mầm non ở huyện Ninh Hải. Nơi ở mới có nền trát xi măng, sào phơi quần áo bằng tre và bóng đèn sợi đốt. Kê sát tường là chiếc giường gỗ ông đã dùng 80 năm.

Trong phòng khách có chiếc áo cổ sờn mép mua từ năm 1990. Quần áo mặc hàng ngày của ông cũng nhiều vết vá. Khi có người hỏi về đôi giày vải cũ kỹ, ông Wang nói: "Thứ tôi đi không phải là giày, mà là tấm lòng của vợ tôi".

Vợ ông, bà Chen Jijin, qua đời cuối năm 2021. Suốt 72 năm chung sống, bà luôn thay ông mang tiền đi tặng người khó khăn. Đến nay, ông vẫn mặc những chiếc áo do chính tay bà khâu.

Ông chọn đi xe đạp để gần gũi với người nghèo thay vì mua ôtô. "Tiền mua biệt thự tôi để chu cấp cho người nghèo. Giúp được họ tôi mới thấy an tâm", ông cho biết.

Ông Wang vất vả mưu sinh thời trẻ. Ảnh: Sina

Bước ngoặt dưới đáy giếng

Tuổi thơ mất cha, phải làm thợ học việc và thường xuyên chịu đói rét khiến ông Wang tự nhủ không bao giờ trở thành kẻ làm giàu bất chấp nhân nghĩa. Từ những năm 1940, khi mới 19 tuổi, ông từng cởi chiếc áo bông duy nhất là di vật của cha đem cầm đồ lấy tiền cho một bà cụ ăn xin giữa trời rét. Lời mẹ dạy "có tiền thì làm việc thiện, không có tiền thì làm người thiện" luôn in sâu trong tâm trí ông.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào một chiều thập niên 1980. Trong lúc lùi lại tránh chó dữ, ông ngã xuống giếng sâu. Giữa lúc kiệt sức, ông được một người qua đường cứu.

"Sau khi thoát chết, tôi quyết định không chỉ sống cho riêng mình mà phải làm việc thiện cả đời", ông tự nhủ.

Ông Wang và vợ. Ảnh: Sina

Năm 1984, ông thành lập công ty kinh doanh nhựa, thép và bắt đầu hành trình từ thiện. Ông chi tiền xây cầu sau lũ, kéo điện cho thôn bản, xây đê, nhà dưỡng lão và trường học.

Năm 2018, biết chuyện một giáo viên ngoài 70 tuổi lặn lội vì học sinh vùng núi, ông ủng hộ 2,5 triệu nhân dân tệ để xây 5 trường tiểu học. Dù quyên nhiều tiền, ông Wang luôn từ chối dự lễ khánh thành hay vinh danh.

Anh Lai Anbin là một trong nhiều người được ông giúp đỡ. Năm 1992, cha của Lai bị thương nặng, ông Wang gửi 2.000 nhân dân tệ hỗ trợ y tế. Khi Lai muốn học massage cho người khiếm thị, ông tiếp tục trả toàn bộ 30.000 tệ học phí. Hiện Lai mở phòng massage miễn phí cho người già neo đơn để trả ơn.

Việc ông cống hiến tài sản cho xã hội thay vì để lại cho con cái được gia đình đồng thuận. Ở tuổi 98, mỗi tháng ông vẫn đến công ty kiểm tra sổ sách để đảm bảo dòng tiền từ thiện không bị gián đoạn.

"Lúc sống tôi làm từ thiện, sau khi nhắm mắt, tài sản của tôi vẫn sẽ tiếp tục được quyên góp", ông nói.