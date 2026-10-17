Cục Thuế lưu ý, những trường hợp người nộp thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Lưu ý, những trường hợp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Cục Thuế: Người nộp thuế nên thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và chủ động tra cứu thông tin để hạn chế nguy cơ bị gián đoạn kế hoạch xuất cảnh. Cũng theo cơ quan này, người nộp thuế cần lưu ý những trường hợp sau để tránh bị gián đoạn hành trình xuất cảnh của mình.

1. Trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Nhóm này gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh , người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan thuế đã thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau 90 ngày kể từ ngày thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thông báo về việc sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Nếu người nộp thuế vẫn chưa thực hiện các thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế sau 30 ngày kể từ ngày thông báo sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Người nộp thuế có 120 ngày để hoàn thành các thủ tục trước khi cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

2. Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể

Đối với nhóm người nộp thuế không thuộc trạng thái 06 (tức trạng thái kể trên), điều kiện về số tiền thuế nợ và thời gian quá hạn được xác định theo từng đối tượng:

Trước 30 ngày ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và công khai trên website ngành Thuế. Hết 30 ngày, nếu người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ để số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

3. Trường hợp người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đối với người nước ngoài có tiền thuế nợ quá hạn mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, người nộp thuế cần chủ động thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Tương tự, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn tồn đọng trước khi xuất cảnh.