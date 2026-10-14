Vì sao nợ thuế vài nghìn đồng vẫn có thể bị hoãn xuất cảnh?

Ngừng kinh doanh nhiều năm, vẫn chưa hết nghĩa vụ thuế

Thời gian qua, trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, cơ quan thuế ghi nhận nhiều cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và người đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, thủ tục liên quan đến mã số thuế.

Đáng chú ý, một số trường hợp có số tiền thuế còn nợ không lớn nhưng vẫn nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh do thuộc diện người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Chị L.A., ở Hà Nội, cho biết năm 2007, chị thành lập một công ty nhưng doanh nghiệp chỉ hoạt động vài tháng rồi dừng. Sau đó, chị vào TP.HCM sinh sống, không thực hiện thủ tục giải thể và chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Thời gian quan nhiều người nợ thuế số tiền nhỏ cũng bị cấm xuất cảnh, do người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và cơ quan thuế không thể liên hệ được với chủ doanh nghiệp. Ảnh: P.Phong

Đến nay, số tiền thuế chị được xác định còn nợ là 800.000 đồng, chưa kể thuế môn bài. “Lâu nay tôi cứ nghĩ dừng hoạt động và đóng xong thuế là xong, không ngờ giờ đi máy bay mới biết mình vẫn phải hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”, chị L.A. chia sẻ.

Không chỉ chị L.A., nhiều người cho rằng doanh nghiệp không hoạt động hoặc chưa phát sinh doanh thu thì sẽ không còn nghĩa vụ thuế. Vì vậy, họ bỏ dở các thủ tục liên quan sau khi ngừng kinh doanh.

Chỉ đến khi nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc phát hiện vướng mắc lúc chuẩn bị đi nước ngoài, những người này mới biết doanh nghiệp vẫn còn nghĩa vụ thuế và chưa hoàn tất thủ tục về mã số thuế.

Những trường hợp nào có thể bị tạm hoãn xuất cảnh ?

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được xác định theo từng nhóm người nộp thuế, căn cứ vào tình trạng hoạt động và số tiền thuế còn nợ.

Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc chờ giải thể, số tiền thuế nợ phải từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày.

Đối với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thuộc diện áp dụng, số tiền thuế nợ phải từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày.

Với các nhóm này, trước khi ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử và công khai trên website ngành Thuế.

Nếu hết thời hạn trên mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ, số nợ vẫn từ ngưỡng quy định trở lên, cơ quan thuế sẽ thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh.

Cục Thuế hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục để không bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: Cục Thuế

Tuy nhiên, đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (hay còn gọi là trạng thái 06), điều kiện áp dụng có điểm khác biệt.

Sau 90 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan thuế, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh. Sau 30 ngày kể từ thông báo này, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn tất thủ tục, cơ quan thuế sẽ thực hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Đối với trường hợp này, số tiền thuế còn nợ không phải là điều kiện quyết định duy nhất. Vì vậy, người nộp thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh dù khoản nợ chỉ ở mức thấp, nếu thuộc diện áp dụng và chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, người nước ngoài có khoản thuế nợ quá hạn chưa hoàn thành nghĩa vụ, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định áp dụng đối với từng trường hợp.

Làm gì để được hủy tạm hoãn xuất cảnh?

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng muốn tiếp tục kinh doanh, việc cần làm là thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ liên quan.

Đồng thời, người nộp thuế phải xử lý khoản nợ để số tiền còn nợ thấp hơn ngưỡng áp dụng tương ứng: Dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trường hợp không còn nhu cầu kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc chờ giải thể thuộc diện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo ngưỡng nợ thuế, cần nộp thuế để số nợ còn lại thấp hơn ngưỡng tương ứng.

Theo tài liệu hướng dẫn của Cục Thuế, người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi khoản nộp được ghi nhận và đáp ứng điều kiện theo quy định, việc hủy tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Cục Thuế khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chủ động rà soát nghĩa vụ thuế, kiểm tra thông báo trên tài khoản giao dịch thuế điện tử và xử lý kịp thời các khoản nợ. Người nộp thuế cũng cần cập nhật thông tin khi có thay đổi, duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc hoàn tất thủ tục về mã số thuế nếu không còn kinh doanh.

“Khi nhận được thông báo liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn xử lý phù hợp với tình trạng cụ thể…”- Cục Thuế cho hay.