Thị trường hoa 20/10: 2,5 triệu cho bó hoa vừa một vòng ôm, nhiều loại hoa độc lạ

Đơn doanh nghiệp giảm, nhóm chat thêm đơn

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, chị Minh Thảo, chủ một shop hoa tại Phường Thủ Đức, TP.HCM, cho biết cửa hàng đang chuẩn bị hoa cho dịp lễ, trong đó có những đơn hàng từ doanh nghiệp dành tặng nhân viên nữ. Tuy nhiên, lượng đơn từ nhóm khách hàng này tại shop của chị giảm khoảng 20-30% so với năm ngoái.

Một số công ty đặt hoa tặng cho nhân viên vào thứ Hai ngày 19/10. - Ảnh: Tôn Huy.

Bên cạnh đó, các nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin trở thành một kênh giúp chị tiếp cận khách mua lẻ. Khi đăng hình những bó hoa đã cắm lên nhóm, chị nhận được câu hỏi và đơn đặt mua từ những người muốn tặng hoa cho mẹ và bà. Theo quan sát của chị Minh Thảo, khách hàng nữ nhiều hơn khách hàng nam trong nhóm.

Cốt hoa được chị Thảo chuẩn bị sẵn cho các đơn hàng ngày 20/10. - Ảnh: Tôn Huy.

Với nhóm khách mua lẻ, hoa hồng được lựa chọn nhiều nhất. Theo chị Minh Thảo, khách có thể chọn bó hoa làm sẵn với mức giá khoảng 300.000 đồng hoặc mua hoa rời về tự cắm để phù hợp với ngân sách dưới 300.000 đồng.

Giá hoa tăng, lựa chọn đa dạng

Về giá cả, chị Minh Thảo cho biết, giá hoa dịp 20/10 có thể tăng khoảng 15-20% so với ngày thường. Với ngân sách trên 500.000 đồng, theo chị, khách hàng đã có thể lựa chọn một bó hoa chất lượng tại cửa hàng.

Ở kênh bán hoa online, bạn Tú Hồng cho biết mức giá các bó hoa tại những shop bạn tham khảo dao động từ 500.000 đến 2.500.000 đồng, tùy kích cỡ và loại hoa. Bạn cũng ghi nhận một bó hoa từng mua vào ngày thường với giá khoảng 320.000 đồng được báo giá 500.000 đồng khi mua trong dịp này.

Tú Hồng chia sẻ năm nay bạn chọn đi du lịch cùng mẹ thay vì chỉ mua hoa như mọi năm. Ảnh: NVCC.

"Ngày lễ thì giá tăng hơn là bình thường, hàng ít đi mà đặc biệt, các loại đẹp, hiếm thì giá sẽ cao hơn dù có đặt trước đi nữa”, Tú Hồng chia sẻ.

Về lựa chọn hoa, anh Hùng, chủ một tiệm hoa online, cho biết hoa cẩm tú cầu và hoa hồng được khách hàng ưa chuộng. Bên cạnh đó, mao lương cá hồi và thảo đường hoàng đế cũng là những loại hoa được quan tâm. Tùy sở thích và ngân sách, khách hàng có thể chọn những loại hoa khác nhau hoặc kết hợp nhiều loại trong cùng một bó.

Hoa cẩm tú cầu.

Hoa thảo đường hoàng đế.

Với hình thức bán hàng online, thời gian đặt trước cũng là yếu tố cần tính đến. Người bán cần có thời gian chuẩn bị hoa và sắp xếp vận chuyển để giao hàng đúng hẹn trong những ngày cao điểm. Vì vậy, khách mua hoa nên trao đổi sớm với cửa hàng về loại hoa, ngân sách và thời gian nhận hàng để chủ động hơn trong dịp 20/10.

Hoa mao lương cá hồi.