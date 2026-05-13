Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về luật thuế liên quan đến hộ kinh doanh

Ngày 13-5, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã giới thiệu về một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Với luật này, ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh 500 triệu đồng/năm đã được bỏ. Thay vào đó, luật giao Chính phủ quy định ngưỡng này căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để quy định mức doanh thu năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Trên cơ sở quy định tại luật này, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 141 ngày 29-4-2026 quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh là 1 tỉ đồng, gấp đôi so với quy định trước đó.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNDN là nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội cần giao cho Chính phủ quy định.

Ông Ngô Văn Tuấn nêu thêm, tình hình kinh tế - xã hội bao gồm các chính sách tài chính, các chính sách thuế, tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỉ giá, việc làm, thu nhập, chiến tranh, giảm nguồn cung hàng hóa, giảm khách hàng, thay đổi hành vi tiêu dùng… là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức mua, chi phí và môi trường kinh doanh.

Do đó, Chính phủ sẽ đánh giá, phân tích rất cụ thể tác động, để các hộ kinh doanh tồn tại và phát triển, chuyển đổi lên doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, tác động đến thu ngân sách và đặc biệt tác động đến tăng trưởng làm sao để có hiệu quả về kinh tế - xã hội ở mức cao nhất khi ban hành mức này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, Chính phủ đã đánh giá tổng quát tác động đến thu ngân sách, tác động đến tăng trưởng kinh tế và tác động đến người dân và doanh nghiệp khi ban hành Luật.

Theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỉ đồng là khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân. Với đề xuất này thì dự kiến số giảm thu ngân sách là 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu/năm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.