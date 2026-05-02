Thực hư việc nợ thuế từ 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa gửi hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (Dự thảo).

Trong đó, nội dung Dự thảo cơ bản kế thừa quy định tại Điều 21 Nghị định 126 và Nghị định 49/2025/NĐ-CP (Nghị định 49).

Nợ thuế từ 1 triệu đồng, bị cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp nào?

Theo đó, Dự thảo sửa đổi quy định về hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Các trường hợp bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh bao gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên, với số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp từ 120 ngày.

Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên, thời gian nợ thuế quá hạn từ 120 ngày.

Đáng chú ý, ngưỡng từ 1 triệu đồng trở lên cũng được Bộ Tài chính bổ sung.

Theo đó, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06 (TT06), theo Thông tư 86/2024/TT-BTC), có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên, và sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung một số quy định tạm hoãn xuất cảnh liên quan đến nợ thuế. Ảnh minh hoạ AI

Bộ Tài chính cũng đề xuất trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh.

Cụ thể, trước thời điểm áp dụng tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày sau ngày cơ quan quản lý thuế gửi thông báo tới người nợ thuế. Thông báo này được gửi qua tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế, đồng thời được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Chia sẻ với Dân Việt, Luật sư Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín lưu ý người dân tránh hiểu lầm nội dung trong đề xuất này.

Ông Được cho biết, Dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất áp dụng với trường hợp TT06, tức là đã vi phạm pháp luật (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), nhưng vẫn tiếp tục vi phạm về nợ thuế tại Nghị định 49. Quy định này không áp dụng cho tất cả mọi trường hợp chậm nộp thuế.

Với quy định thời gian nợ trên từ 90 - 120 ngày, số tiền từ 1 triệu trở lên, đồng thời cơ quan thuế gửi thông báo trước 30 ngày, người nợ thuế mới bị cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế sẽ có thời gian xử lý thuế trước khi di chuyển.

Lý giải từ Bộ Tài chính

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng trở lên, được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội tư vấn thuế.

Tổng số người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động (TT06) có nợ thuế là 963.500 người (325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh), với tổng tiền nợ thuế là 32.130 tỷ đồng (29.815 tỷ đồng từ doanh nghiệp và 2.315 tỷ đồng từ hộ kinh doanh).

Trong đó, nhóm có số nợ dưới 1 triệu đồng là 496.200 người, với tổng số tiền thuế nợ là 66 tỷ đồng. Như vậy, nhóm này chiếm 51,5% tổng số người nộp thuế ở trạng thái TT 06 có nợ thuế, nhưng số tiền thuế nợ chỉ chiếm 0,2%.

Hiện với mức nợ thuế dưới 1 triệu đồng, có 13.500 người đang bị tạm hoãn xuất cảnh, bao gồm 11.800 doanh nghiệp và 1.700 hộ kinh doanh.

Số người nợ thuế dưới 1 triệu đồng trong nhóm trạng thái TT 06 chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Qua số liệu trên, Bộ Tài chính cho rằng số lượng người nộp thuế có số tiền nợ dưới 1 triệu đồng là rất lớn, tuy nhiên tổng số nợ rất nhỏ. Song, đối với người nộp thuế ở trạng thái TT06, do không tuân thủ pháp luật, nên khi xây dựng Nghị định 49, quan điểm là cần có chế tài mạnh để làm sạch trạng thái này.

Trước đó, Nghị định 49 không quy định ngưỡng nợ để tạm hoãn xuất cảnh. Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng trở lên để thực hiện tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, thời hạn cơ quan quản lý thuế thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là chậm nhất không quá 24 giờ.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tài chính đã bổ sung quy định cho phép hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày, nhằm rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.