Concert BIGBANG dự thu hơn 800 tỷ đồng, Việt Nam thành thị trường K-pop trọng điểm

Hai đêm concert BIGBANG, kỳ vọng doanh thu du lịch 800 tỷ đồng

The Chosun Daily ngày 26/10 có bài viết phân tích sự trỗi dậy của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp K-pop, lấy hai đêm diễn của nhóm nhạc BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 24–25/10 làm ví dụ điển hình.

Theo tờ báo Hàn Quốc, đêm diễn đầu tiên quy tụ khoảng 45.000 khán giả. Sức hút của nhóm nhạc ra mắt từ năm 2006 thể hiện ngay từ giai đoạn mở bán vé hồi tháng 8, khi vé của cả hai đêm diễn nhanh chóng được bán hết.

BIGBANG lựa chọn Hà Nội làm một trong những điểm dừng chân thuộc chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm thành lập, bên cạnh các thành phố lớn như Tokyo, London, Paris, Singapore và Sydney. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm tổ chức concert riêng tại Việt Nam, dù từng xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc tại đây vào năm 2012.

Sự quan tâm dành cho sự kiện kéo theo hoạt động giao dịch sôi động trên thị trường vé thứ cấp. Theo The Chosun Daily, vé đứng ở phân khúc cao nhất được giao dịch với giá khoảng 10,5 triệu đồng. Sát thời điểm biểu diễn, có người rao bán cặp vé với mức giá lên tới 38 triệu đồng.

(Ảnh minh họa)

Không chỉ vé concert, các sản phẩm đi kèm cũng trở thành mặt hàng được săn đón. Lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm của BIGBANG có giá niêm yết 1,7 triệu đồng, với quy định mỗi khách hàng chỉ được mua một sản phẩm. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, món đồ này được chào bán lại với giá 2–2,5 triệu đồng.

Nhu cầu lớn còn tạo ra những dịch vụ kinh doanh ngắn hạn phục vụ người hâm mộ, trong đó có hoạt động cho thuê lightstick và trang phục với mức giá 50.000–100.000 đồng/ngày.

Tác động kinh tế của concert không dừng lại ở doanh thu bán vé hay hàng lưu niệm. Sự kiện còn thúc đẩy nhu cầu đi lại, lưu trú và sử dụng dịch vụ tại Hà Nội, đặc biệt trong những ngày diễn ra chương trình.

Theo The Chosun Daily, khách sạn Sheraton Hanoi West, nằm cách sân vận động Mỹ Đình khoảng 500 m, ghi nhận tình trạng kín phòng trong thời gian tổ chức sự kiện. Lượng tìm kiếm thông tin du lịch Hà Nội cũng tăng khoảng 4 lần sau khi lịch diễn được công bố.

Đáng chú ý, tờ báo dẫn dự báo của Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết sự kiện có thể thu hút khoảng 175.000–190.000 lượt khách, với doanh thu du lịch đạt tối đa 800 tỷ đồng, tương đương khoảng 41 tỷ won.

Con số 800 tỷ đồng là ước tính doanh thu du lịch liên quan đến sự kiện, không phải doanh thu bán vé của BIGBANG, đồng thời chưa phải số liệu quyết toán sau hai đêm diễn.

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch cũng cho thấy nhu cầu đi lại tăng mạnh trước concert. Theo Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23–26/10 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Các khách sạn trong bán kính 3 km quanh sân vận động Mỹ Đình đã ghi nhận tình trạng hết phòng từ cuối tháng 7, trong khi lượng đặt phòng vào những ngày cao điểm tăng gấp 15 lần mức thông thường của tháng.

Sức mua từ cộng đồng người hâm mộ còn thể hiện ở chi phí dành cho trải nghiệm. The Chosun Daily dẫn trường hợp một khán giả 40 tuổi từ TP.HCM ra Hà Nội tham dự concert, với tổng kinh phí cho chuyến đi lên tới khoảng 20 triệu đồng. Một khán giả khác, 36 tuổi, sẵn sàng chi 7,5 triệu đồng cho tấm vé tham dự đêm diễn thứ hai.

Những trường hợp này phản ánh đặc điểm của thị trường người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam: nhiều khán giả đã theo dõi nhóm từ những năm đầu sự nghiệp, hiện có thu nhập riêng và sẵn sàng dành ngân sách đáng kể cho các hoạt động giải trí.

Từ thị trường thứ yếu đến điểm đến chiến lược của nghiệp K-pop

Sự thành công của concert BIGBANG phản ánh thay đổi trong cách ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc nhìn nhận thị trường Việt Nam.

Trong nhiều năm, Việt Nam chưa được đánh giá cao bằng Nhật Bản, thị trường nói tiếng Trung hay những quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Singapore trong chiến lược phát triển thị trường quốc tế của các nghệ sĩ K-pop.

Tuy nhiên, vị thế này đang thay đổi cùng với sự mở rộng của quan hệ kinh tế, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sự hiện diện ngày càng lớn của doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng số lượng du học sinh Việt Nam tại nước này gia tăng, đã tạo điều kiện để văn hóa đại chúng Hàn Quốc tiếp cận sâu rộng hơn với người tiêu dùng Việt.

Với quy mô dân số vượt 100 triệu người, Việt Nam cũng sở hữu một thị trường tiêu dùng lớn, nơi các thế hệ khán giả có khả năng chi tiêu và sở thích âm nhạc khác nhau cùng tồn tại.

Tờ báo Hàn Quốc nhận định, nếu trước đây Việt Nam chủ yếu được xem là điểm diễn của những nghệ sĩ đã qua thời kỳ đỉnh cao, thì hiện nay thị trường đã có khả năng thu hút cả các nhóm nhạc kỳ cựu lẫn những tên tuổi đang dẫn đầu xu hướng.

3 thành viên BIGBANG trong concert tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Mai

Ông Yoon Hwi, Chủ tịch Carpa, doanh nghiệp cùng VPBank tham gia tổ chức concert BIGBANG, cho rằng Việt Nam đã có bước chuyển nhanh chóng từ vị trí ngoại vi thành một trong những trung tâm biểu diễn K-pop tại Đông Nam Á.

Thực tế, trong vài năm gần đây, Việt Nam liên tục xuất hiện trong lịch trình của những nghệ sĩ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn.

Năm 2023, hai đêm concert BLACKPINK tại Hà Nội thu hút khoảng 67.000–70.000 khán giả. Đến năm 2024, thị trường Việt Nam tiếp tục đón các nghệ sĩ như Baekhyun, Kim Jaejoong, Park Bom và Chanyeol.

Năm 2025, nhóm 2NE1 tái hợp biểu diễn tại TP.HCM, trong khi G-Dragon tổ chức hai đêm diễn tại Hưng Yên, thu hút khoảng 100.000 lượt khán giả. Sang năm 2026, những cái tên như T-ara, EXO và U-Know Yunho của TVXQ tiếp tục góp mặt trong các sự kiện âm nhạc tại Việt Nam.

Sự hiện diện của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cho thấy thị trường K-pop Việt Nam không chỉ dựa vào nhóm khán giả trẻ. Những người từng lớn lên cùng K-pop trong thập niên 2000 và 2010 đang trở thành lực lượng tiêu dùng có khả năng chi trả cao, trong khi các thế hệ khán giả mới tiếp tục mở rộng quy mô thị trường.

Triển vọng phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam còn được củng cố bởi những sự kiện quốc tế đã xác nhận lịch trình.

Đáng kể nhất là lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41, dự kiến diễn ra ngày 9–10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây sẽ là lần đầu tiên một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn của Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam.

Theo The Chosun Daily, nhóm nhạc nữ IVE cũng đang xúc tiến kế hoạch biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 4/2027.

Ở góc độ kinh tế, việc Việt Nam ngày càng xuất hiện thường xuyên trong lịch trình lưu diễn quốc tế mở ra cơ hội phát triển cho một hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn, bao gồm tổ chức sự kiện, khai thác địa điểm biểu diễn, bán vé, vận chuyển, lưu trú, quảng cáo và thương mại hàng lưu niệm.

Tuy nhiên, tác động kinh tế của các concert cần được đánh giá trên cơ sở số liệu thực tế. Riêng ước tính doanh thu du lịch 650–800 tỷ đồng từ hai đêm diễn BIGBANG là kịch bản do ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, đưa ra dựa trên giả định về lượng khách và mức chi tiêu, chưa phải dự báo chính thức của Hiệp hội.

Dù vậy, việc các nhà tổ chức quốc tế liên tục lựa chọn Việt Nam cho những chương trình có quy mô hàng chục nghìn khán giả cho thấy sức hấp dẫn thương mại của thị trường đang gia tăng. Sau BLACKPINK, G-Dragon và BIGBANG, sự kiện Golden Disc Awards vào đầu năm 2027 sẽ tiếp tục là phép thử đối với khả năng khai thác thị trường và năng lực tổ chức những sự kiện giải trí quốc tế quy mô lớn tại Việt Nam.

Theo www.chosun.com