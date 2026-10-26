BIGBANG hé lộ loạt ảnh hậu trường sau hai đêm diễn ở Hà Nội

Trong những hình ảnh được đăng tải, G-Dragon tiếp tục thể hiện phong cách cá nhân đặc trưng với cách phối trang phục nhiều màu sắc, kết hợp phụ kiện nổi bật.

Ê-kíp G-Dragon chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường tại Hà Nội với chú thích “HANOI DAY01”.

Trưởng nhóm BIGBANG xuất hiện với mái tóc vàng, lối trang điểm mắt sắc nét và phong cách thời trang nổi bật.

G-Dragon tạo dáng phía sau sân khấu, cho thấy hình ảnh thoải mái ngoài những màn trình diễn đầy năng lượng.

Không chỉ ghi lại diện mạo trước giờ biểu diễn, loạt ảnh còn hé lộ những khoảnh khắc đời thường của G-Dragon. Nam ca sĩ tạo dáng với khăn trùm đầu họa tiết hoa và khẩu trang, mang đến hình ảnh khác với vẻ lạnh lùng, cá tính thường thấy trên sân khấu.

Bên cạnh những bức ảnh chân dung, nam ca sĩ còn chia sẻ hình ảnh liên quan đến không gian biểu diễn. Sân vận động Mỹ Đình là điểm dừng chân của BIGBANG trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu BIGBANG 2026-2027 World Tour [XX : COSMOS]. Hai đêm nhạc đưa G-Dragon, Taeyang và Daesung trở lại với khán giả Việt Nam trong dịp kỷ niệm hai thập kỷ hoạt động của nhóm.

Trong khi đó, Taeyang cũng đăng tải loạt ảnh sau đêm diễn cuối cùng tại Hà Nội.

Một trong những hình ảnh được chú ý ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ tạo hình trái tim bằng tay.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ tình cảm với giọng ca Eyes, Nose, Lips, đồng thời mong muốn được gặp lại anh trong những lần biểu diễn tiếp theo

Trên sân khấu Mỹ Đình, Taeyang gây chú ý với những tiết mục solo kết hợp giọng hát và vũ đạo. Ở ca khúc Live Fast Die Slow, anh tiến sát hàng rào giao lưu, đưa micro để khán giả hát cùng.

Những khoảnh khắc tương tác trực tiếp góp phần tạo nên không khí sôi động trong hai đêm concert

Daesung là một trong những thành viên sớm cập nhật hình ảnh sau sự kiện. Nam ca sĩ đăng tải khoảnh khắc chụp cùng hai banner cầm tay do cộng đồng người hâm mộ G-Dragon tại Việt Nam thực hiện. Trên banner là những thông điệp “BigBang is back” và “Until Whenever, Still BigBang Still V.I.P”, thể hiện tình cảm của người hâm mộ dành cho nhóm

Hình ảnh này cũng cho thấy những cách người hâm mộ chuẩn bị để chào đón BIGBANG trong lần trở lại Việt Nam. Với cộng đồng V.I.P, hai đêm diễn không chỉ là dịp thưởng thức âm nhạc mà còn là cơ hội gặp lại nhóm sau nhiều năm chờ đợi. Trong concert, Daesung nhiều lần khuấy động khán giả bằng cách giao lưu hài hước và hát những câu tiếng Việt. Sau đêm diễn đầu tiên, anh chia sẻ rằng mình không thể ngủ vì vẫn nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời bên khán giả.