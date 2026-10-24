Du học sinh Hàn chi 100 triệu đồng về Việt Nam xem concert BigBang

Từ đầu giờ chiều, khán giả đã tập trung tại sân vận động Mỹ Đình, xếp hàng làm thủ tục vào cửa và chụp ảnh lưu niệm.

Trần Thị Mỹ Hạnh, hiện sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, đến Hà Nội tối 23/10 để xem concert BigBang. Cô cho biết tổng chi phí chuyến đi, gồm vé máy bay, khách sạn, vé concert và các khoản liên quan, khoảng 100 triệu đồng. Hạnh bắt đầu chuẩn bị từ hai tháng trước, đặt phòng, lịch trang điểm và tự chọn trang phục theo chủ đề 'Nữ thần Hy Lạp'. Cô cũng sắp xếp lịch học, công việc để về Việt Nam và nhờ người khác mua vé concert.

Dù thường xuyên xem biểu diễn tại Hàn Quốc, Hạnh vẫn hồi hộp, phấn khích khi được xem thần tượng tại quê hương. Cô dự định trở lại Hàn Quốc, tối 25/10.

Nguyễn Đào Ngọc Bích sống tại TP HCM, là fan BigBang suốt 10 năm, từ khi học cấp hai. Cô nói đã dành dụm tiền trong một năm để chuẩn bị cho concert này. Ngay khi có thông tin về show diễn, Bích bắt đầu lên ý tưởng trang phục, đặt làm nón lá theo màu sắc của các thành viên và chuẩn bị banner để cổ vũ. Chiếc banner được cô mua màu và tự vẽ ngay sáng 24/10.

Bích mua vé Ultimate với giá khoảng 10,5 triệu đồng, và vé Diamond cho đêm còn lại. Vé thứ hai được mua lại với giá cao hơn, khoảng gấp đôi giá gốc. Ngồi ở khu vực gần sân khấu nhất, cô hy vọng trang phục và banner sẽ giúp mình thu hút sự chú ý, có cơ hội tương tác với thần tượng. Bích muốn kết hợp phong cách cá tính, hiện đại với nét đặc trưng Việt Nam qua chiếc nón lá, vừa tạo dấu ấn riêng vừa thể hiện tình cảm với nhóm.

Ngọc Bích diện áo yếm đen bằng ren xuyên thấu, kết hợp quần short cạp thấp đính khoen kim loại và boots da cao cổ. Điểm nhấn là chiếc nón lá được trang trí hoa đỏ, tạo phong cách cá tính, gợi cảm, pha nét truyền thống Việt Nam với thời trang biểu diễn hiện đại.

Từng dự concert của G-Dragon trong hai ngày năm ngoái, Bích tin đêm diễn của BigBang sẽ rất đáng mong đợi. Cô hy vọng các thành viên giữ sức khỏe, biểu diễn hết mình trong thời tiết Hà Nội nắng nóng và mang đến hai đêm diễn bùng nổ. Sau concert, Bích dự định tiếp tục tham quan Hà Nội, khám phá Ninh Bình trước khi trở về TP HCM vào thứ Tư tuần sau.

Asyiqeen Khalidin (trái) đến từ Brunei, cho biết hâm mộ BigBang từ năm 2011 vì yêu thích âm nhạc và tính cách của các thành viên. Cô đến Việt Nam hôm 20/10, dành ba ngày hai đêm du lịch Sa Pa, sau đó trở về Hà Nội hôm 23/10 để xem concert và dự kiến bay về Brunei ngày 25/10.

Trang phục dự concert của Asyiqeen chủ yếu là những món đồ có sẵn trong tủ quần áo, mất vài tiếng chuẩn bị. Ngoài trang phục, cô mang theo lightstick, túi đựng đồ và sạc dự phòng để quay video. Cô chi khoảng 20-21 triệu đồng cho chuyến đi, gồm 4-5 triệu đồng vé concert, 14,1 triệu đồng vé máy bay và khoảng 2 triệu đồng tiền khách sạn hai đêm tại Hà Nội. Chi phí chưa bao gồm ăn uống, đi lại và chuyến du lịch Sa Pa.

Asyiqeen cho biết đã tiết kiệm tiền cho chuyến đi suốt khoảng 10 năm. Cô cho rằng đây là concert đầu tiên của BigBang sau nhiều năm nhóm vắng bóng.

Hai đêm diễn của BigBang sẽ diễn ra ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ban tổ chức đưa ra 10 hạng vé với mức giá trải dài từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, CAT 5 có giá thấp nhất, 1 triệu đồng, tiếp đến là CAT 4 với 2 triệu đồng, CAT 3 với 3,5 triệu đồng, Standing Zone với 4,5 triệu đồng, CAT 2 với 5,5 triệu đồng và CAT 1 với 6,5 triệu đồng. Các hạng vé cao hơn gồm Premium Seating giá 7,5 triệu đồng, Gold VIP Package 8,5 triệu đồng, Diamond VIP Package 9,8 triệu đồng và Ultimate VIP Package cao nhất, 10,5 triệu đồng.

Tường Vy (trái) đến từ TP HCM, dành một tháng tự tìm nguyên liệu, thiết kế trang phục lấy cảm hứng từ phong cách của trưởng nhóm G-Dragon, đặc biệt là những bộ đồ lông thú. Vy muốn tạo dấu ấn riêng nhưng vẫn thể hiện tinh thần thời trang của nhóm. Dù chuẩn bị khá gấp, khiến một số chi tiết chưa hoàn thiện, cô cho rằng những khiếm khuyết ấy cũng tạo nên nét đẹp riêng cho bộ đồ.

Phan Việt Hoàng, đến từ TP Huế, có mặt tại Hà Nội từ ngày 23/10 để xem concert BigBang. Anh cho biết phong cách ăn mặc thường ngày đã chịu ảnh hưởng từ G-Dragon nên không cần chuẩn bị trang phục riêng, chủ yếu kết hợp những món đồ có sẵn trong tủ. Ý tưởng đội mũ rộng vành được Hoàng lấy cảm hứng từ hình ảnh của G-Dragon tại Coachella và một số buổi diễn gần đây.

Hoàng đã có vé UVIP 2 cho đêm 25/10 nhưng vẫn hy vọng mua thêm vé cho đêm 24/10 để xem nhóm biểu diễn cả hai ngày. Anh cho biết sẵn sàng mua hạng vé phù hợp với điều kiện và mức giá ổn định. Do thường xuyên đến Hà Nội, Hoàng dự định sau concert sẽ đi ăn uống, dạo phố trước khi trở về Huế.

Lê Quỳnh Thư Khuê, đến từ Thái Nguyên, cho biết chưa mua được vé concert BigBang. Cô đến Hà Nội từ sáng 24/10, kết hợp vui chơi và tham quan. Nếu không mua được vé, Thư Khuê dự định tiếp tục khám phá thủ đô, đồng thời chuẩn bị tinh thần đứng ngoài sân vận động hòa mình vào không khí concert.

Nhiều fan diện khăn trùm đầu mốt 'bà thím' theo phong cách G-Dragon khi đến sân vận động.

Lightstick vương miện khổng lồ, phụ kiện gắn liền với hình ảnh nhóm, được nhiều fan mang đến check in trước giờ diễn ra.

Emma, 37 tuổi, diện đầm satin đỏ dáng ngắn, kết hợp áo choàng voan bèo nhún, tôn vòng eo và đôi chân dài. Cô phối cùng túi xách Lady Dior đồng điệu, tạo điểm nhấn bằng nón lá đính đá, trang trí dòng chữ BigBang và cờ Việt Nam...

Nguyễn Thanh Hải (Cầu Diễn, Hà Nội) diện váy hai dây đen xẻ tà bất đối xứng, kết hợp bốt trắng đế dày. Cô tạo điểm nhấn bằng tóc tết đan xen sắc hồng và đen, cùng các phụ kiện như lightstick, quạt cầm tay và dây đeo.

Hai đêm diễn tại Hà Nội đánh dấu lần đầu G-Dragon, Taeyang và Daesung trở lại Việt Nam sau 9 năm. Đây là một phần của chuyến lưu diễn thế giới BigBang 2026-2027 World Tour XX: Cosmos, dự kiến gồm 33 đêm diễn tại các sân vận động lớn trên toàn cầu.