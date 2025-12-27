Cơn địa chấn bạc toàn cầu: Giá tăng dựng đứng, áp đảo vàng

Giá bạc bùng nổ chưa từng có

Phiên giao dịch ngày 26/12 đã đi vào lịch sử thị trường kim loại quý khi giá bạc toàn cầu tăng vọt hơn 10% chỉ trong một phiên, thiết lập mức đỉnh cao kỷ lục mới và vượt xa mọi dự báo trước đó. Diễn biến này không chỉ gây chấn động giới đầu tư quốc tế mà còn tạo ra làn sóng tăng giá mạnh mẽ tại thị trường trong nước, đẩy bạc trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí “lấn át” cả vàng - kim loại vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn truyền thống.

Kết thúc phiên cuối tuần trên sàn Comex, New York (rạng sáng 27/12 giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay tăng hơn 10,3%, lên gần 79,3 USD/ounce - mức cao nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại này. Đà tăng diễn ra dồn dập, mạnh mẽ và gần như không có nhịp nghỉ, phản ánh trạng thái hưng phấn cao độ của thị trường.

Nếu so với đầu tháng 12, giá bạc đã tăng hơn 22 USD/ounce chỉ trong chưa đầy một tháng. Tính trong vòng 5 tuần, giá bạc tăng từ vùng 49 USD/ounce lên gần 80 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 62%. Đáng chú ý hơn, từ đầu năm 2025 đến nay, bạc đã tăng gần 170%, tức gấp khoảng 2,7 lần - một mức tăng hiếm thấy trong lịch sử thị trường kim loại quý và vượt xa mức tăng khoảng 72% của giá vàng trong cùng giai đoạn.

Nhìn lại chu kỳ dài hơn, quy mô bứt phá của bạc càng trở nên đặc biệt. Tháng 10/2022, giá bạc từng rơi xuống đáy khoảng 18,2 USD/ounce. Từ mức thấp này đến nay, giá bạc đã tăng gần 4,4 lần, đưa kim loại từng bị xem là “vai phụ” trở thành nhân tố dẫn dắt thị trường.

Tại thị trường trong nước, diễn biến tăng giá cũng không kém phần nóng bỏng. Ngày 27/12, giá bạc tăng thêm khoảng 4,5 triệu đồng/kg, lên mức khoảng 79,55 triệu đồng/kg (mua vào) và 81,99 triệu đồng/kg (bán ra). So với đầu tháng 11, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 30 triệu đồng/kg, tương đương mức tăng gần 37%. Mức giá này liên tục vượt các đỉnh cũ được thiết lập hồi giữa tháng 10, cho thấy tốc độ leo thang rất nhanh.

Giá bạc liên tục lập kỷ lục cao mới. Ảnh: AU

Đà tăng mạnh của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý toàn cầu bước vào giai đoạn “nóng” cuối năm, cho dù đã có một chu kỳ tăng giá kéo dài. Trong phiên 26/12, giá vàng tăng thêm hơn 1,2%, bạch kim tăng hơn 9,5%, phản ánh xu hướng tăng đồng loạt của nhóm kim loại.

Về mặt ngắn hạn, giá bạc tăng mạnh một phần do nhu cầu trú ẩn gia tăng và những lo ngại về nguồn cung vật chất tại các trung tâm lớn như London và Thượng Hải. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới - được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, nhất là trong bối cảnh nhu cầu bạc cho sản xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ cao tiếp tục mở rộng.

Dự báo xu hướng giá bạc năm 2026

Đằng sau cú tăng hơn 10% trong một phiên của giá bạc là sự hội tụ của nhiều yếu tố mang tính cấu trúc, cả về kinh tế, địa chính trị lẫn cung - cầu dài hạn.

Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất toàn cầu, với nhu cầu chủ yếu đến từ ngành sản xuất tấm pin mặt trời, điện tử, xe điện và hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, nguồn cung bạc trong nước đang thu hẹp nhanh chóng, một phần do sản lượng khai thác suy giảm, phần khác do xuất khẩu tăng mạnh trong thời gian qua và nhu cầu nội địa bùng nổ. Trước nguy cơ mất cân đối cung - cầu, Bắc Kinh đã thông báo sẽ siết chặt xuất khẩu bạc từ ngày 1/1/2026, yêu cầu các doanh nghiệp phải xin giấy phép, với các biện pháp được dự kiến kéo dài đến năm 2027. Thông tin này ngay lập tức kích hoạt tâm lý lo ngại về một cuộc khủng hoảng nguồn cung bạc toàn cầu.

Ở góc độ vĩ mô, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng bất ổn kinh tế và địa chính trị trên diện rộng. Căng thẳng thương mại, các cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, Gaza, cùng những áp lực chính trị mới từ Mỹ và khu vực Mỹ Latin đã khiến dòng tiền toàn cầu tìm đến các tài sản trú ẩn. Trong bối cảnh đó, vàng và bạc - vốn được xem là “bảo hiểm” trước rủi ro - đã thu hút dòng vốn mạnh mẽ.

Theo ông John Plassard, chuyên gia phân tích tại Cite Gestion Private Bank, kim loại quý đang dần lấy lại vai trò truyền thống. “Kim loại không còn chỉ là tài sản đầu cơ, mà đang trở lại đúng nghĩa là công cụ phòng vệ rủi ro”, ông nhận định.

Dự báo giá bạc năm 2026. Nguồn: KC

Một yếu tố quan trọng khác là sự suy yếu tương đối của các kênh trú ẩn truyền thống như đồng USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ. Những bất định liên quan đến chính sách của chính quyền Mỹ, triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và mức nợ công ngày càng cao đã làm giảm sức hấp dẫn của USD. Khi đồng bạc xanh suy yếu, giá các loại hàng hóa định giá bằng USD, trong đó có bạc, thường được hưởng lợi.

Bên cạnh đó, làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo đang thúc đẩy nhu cầu kim loại công nghiệp. Bạc, với vai trò quan trọng trong sản xuất pin mặt trời, thiết bị điện tử và công nghệ cao, trở thành một trong những kim loại được hưởng lợi rõ nét nhất từ xu hướng này.

Tuy nhiên, đà tăng quá nóng cũng kéo theo những rủi ro không nhỏ. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng giá bạc có thể đối mặt với các đợt điều chỉnh mạnh trong thời gian tới. Ông David Wilson, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BNP Paribas, cho rằng nhà đầu tư sẽ sớm cân nhắc mức định giá của bạc so với vàng.

Tỷ lệ giá vàng/bạc tới 27/12 đã giảm xuống quanh mức 57 lần - thấp hơn nhiều so với mức phổ biến khoảng 100 lần trong lịch sử.

Lịch sử thị trường cho thấy bạc là kim loại có biên độ biến động rất lớn. Cuối thập niên 1970, giá bạc từng tăng từ khoảng 4 USD/ounce lên 35 USD/ounce, nhưng chỉ hai năm sau đã lao dốc về 5,5 USD/ounce. Năm 2011, bạc lập đỉnh gần 50 USD/ounce rồi sụt mạnh xuống dưới 14 USD vào năm 2015. Những chu kỳ này là lời nhắc nhở rõ ràng về rủi ro của việc chạy theo đà tăng.

Tại thị trường trong nước, rủi ro còn lớn hơn do mức chênh lệch cao giữa giá trong nước và thế giới, lên tới gần 15 triệu đồng/kg theo tỷ giá ngân hàng. Biên độ mua - bán cũng ở mức lớn, khoảng 2,45 triệu đồng/kg, khiến nhà đầu tư dễ chịu thiệt nếu giá đảo chiều. Ngoài ra, bạc còn có nhược điểm về bảo quản và khó kiểm soát chất lượng so với vàng.

Ở chiều ngược lại, một số tổ chức đầu tư vẫn giữ quan điểm lạc quan trong trung và dài hạn. Bà Maria Smirnova, Giám đốc Đầu tư tại Sprott Asset Management, cho rằng các vấn đề nguồn cung bạc mang tính cấu trúc chưa được giải quyết, trong khi nhu cầu đầu tư và công nghiệp – đặc biệt tại Trung Quốc - vẫn tiếp tục tăng. Theo khảo sát của Kitco, hơn 57% nhà đầu tư cá nhân tin rằng bạc sẽ lên trên 100 USD/ounce và tiếp tục là kim loại tăng mạnh nhất trong năm 2026.

Có thể thấy, cơn bùng nổ giá bạc hiện nay không chỉ là hiện tượng nhất thời, mà phản ánh những thay đổi sâu sắc trong cán cân cung - cầu và dòng tiền toàn cầu. Tuy nhiên, với đặc tính biến động cao, bạc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro điều chỉnh mạnh.