Chốt giá vàng ngày 21/2 vẫn tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 21/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước

Giá vàng ngày 21/2 giữ giá vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 21/2, giá vàng trong nước ngày 21/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 21/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 21/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 21/2, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2, giữ ổn định giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 21/2, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 175,6 –178,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 21/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 21/2 tiếp tục tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 78 USD/ounce, lên mức 5.103 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.046 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá mạnh, chốt tuần ở mốc trên 5.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Phần lớn chuyên gia nhận định giá vàng có khả năng thử thách và duy trì trên vùng 5.100 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân tiếp tục nghiêng về kịch bản tăng giá tuần thứ ba liên tiếp.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng nóng. Biến động mạnh, chênh lệch mua - bán cao và phản ứng khó lường từ đồng USD có thể khiến thị trường vàng thế giới xuất hiện những phiên rung lắc đáng kể. Trong bối cảnh này, chiến lược thận trọng, quản trị rủi ro chặt chẽ tiếp tục được khuyến nghị.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.103 USD/ounce (tương đương khoảng 161 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 21/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 21/2, giá vàng ngày 22/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.