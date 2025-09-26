Xe điện của Elon Musk bị chê, doanh số giảm thê thảm

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), số lượng xe điện Tesla đăng ký mới tại châu Âu trong tháng 8 chỉ đạt 14.831 chiếc, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ tám liên tiếp doanh số Tesla ở khu vực này đi xuống.

Trong khi đó, tổng số xe điện đăng ký mới ở châu Âu – bao gồm cả Anh và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) – lại tăng tới 26,8%. Nếu tính toàn bộ thị trường ô tô (không phân biệt loại động cơ), mức tăng là 4,7%.

Dù vậy, mức giảm trong tháng 8 vẫn “dễ thở” hơn so với tháng 7, khi doanh số Tesla lao dốc 40,2% chỉ còn 8.837 xe.

Tình hình cụ thể ở các thị trường lớn ra sao?

Tesla chứng kiến mức sụt giảm nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu. Tại Pháp, số xe Tesla đăng ký mới chỉ đạt 1.331 chiếc, giảm gần 47,2% so với năm ngoái, trong khi toàn thị trường ô tô nước này vẫn tăng nhẹ 2,2%. Ở Thụy Điển, mức giảm lên tới 84%, còn Đan Mạch giảm 42%.

Điểm sáng hiếm hoi là Na Uy – quốc gia vốn nổi tiếng “nghiện” xe điện – nơi Tesla lại tăng trưởng gần 22% trong tháng 8. Kết quả ở Đức và Anh, hai thị trường quan trọng khác của Tesla, sẽ được công bố muộn hơn.

Vì sao Tesla tụt dốc ở châu Âu?

Nhiều yếu tố đang khiến Tesla chật vật. Một phần đến từ cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi các hãng xe Trung Quốc như BYD đẩy mạnh mở rộng thị phần với cả xe điện thuần (EV) lẫn xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Khảo sát của hãng nghiên cứu Escalent cho thấy, 47% người mua xe tại châu Âu sẵn sàng chọn xe Trung Quốc, cao hơn tỷ lệ 44% dành cho xe Mỹ, trong đó có Tesla. Năm ngoái, tình hình ngược lại: xe Mỹ được ưa chuộng hơn.

Ngoài ra, uy tín cá nhân của CEO Elon Musk cũng bị ảnh hưởng sau khi ông tham gia chính trường Mỹ, khiến một bộ phận người tiêu dùng châu Âu tỏ ra e ngại. Trong khi đó, thị hiếu người mua đang chuyển dần sang các mẫu hybrid, vốn được cho là cân bằng hơn giữa hiệu quả và chi phí.

Triển vọng cho Tesla trong thời gian tới

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, Tesla đã bán 133.857 xe tại châu Âu, giảm 32,6% so với cùng kỳ, khiến thị phần co lại còn 1,5% từ mức 2,3% một năm trước.

Elon Musk từng cảnh báo rằng Tesla sẽ đối mặt với “vài quý khó khăn”, đặc biệt khi hãng trì hoãn ra mắt các mẫu xe điện giá rẻ cho đến khi gói ưu đãi thuế ở Mỹ hết hiệu lực. Tuần tới, Tesla dự kiến sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III, được giới đầu tư chờ đợi để đánh giá rõ hơn sức khỏe của hãng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.