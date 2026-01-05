Chuyên gia, nhà đầu tư dự báo ra sao về giá vàng năm 2026?

Giá vàng đã trải qua một năm đầy biến động trong 2025, với vàng thế giới tăng gần 65% trong cả năm. Vàng giao ngay khởi đầu năm ở mức 2.622 USD/ounce và đã đạt kỷ lục lịch sử là 4.550 USD/ounce vào đêm Giáng sinh trước khi chứng kiến những đợt điều chỉnh và kết thúc năm ở quanh mức 4.300 USD.

Trong nước, giá vàng chiều bán ra bắt đầu năm quanh 85 triệu đồng/lượng và chốt phiên cuối năm ở mức 152,8 triệu đồng/lượng, tăng gần 80%.

Vàng dự báo vẫn duy trì sức hút trong năm 2026

Khảo sát Vàng thường niên của Kitco News cho thấy các nhà giao dịch cá nhân vẫn đang rất tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của kim loại quý này, trong khi các ngân hàng lớn và các chuyên gia trong ngành cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026.

Trong số 475 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia Khảo sát Vàng thường niên của Kitco News, phần lớn dự đoán kim loại quý này sẽ thiết lập kỷ lục cao mới khi giao dịch trên 5.000 USD mỗi ounce vào năm 2025, trong khi chỉ có 1/10 dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới 4.000 USD.

Cụ thể, 29% tổng số người tham gia khảo sát, dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trên mức 6.000 USD/ounce vào năm tới. Phần lớn, chiếm 42%, dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 5.000 đến 6.000 USD/ounce; trong khi 19% dự đoán giá vàng sẽ đạt đỉnh trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 USD/ounce như hiện tại.

Trong khi đó, chỉ 10% tổng số, cho rằng giá vàng sẽ giảm trở lại mức từ 3.000 đến 4.000 USD/ounce như đã thấy vào hơn nửa đầu năm 2025.

Trên Phố Wall, các ngân hàng và chuyên gia kinh tế cũng bày tỏ quan điểm lạc quan cho triển vọng kim loại quý màu vàng vào năm 2026. Tuy nhiên, không ngân hàng nào dự đoán sẽ lặp lại mức tăng trưởng phần trăm như đã thấy trong năm 2025.

Goldman Sachs nhận định vàng là lựa chọn tốt nhất trong toàn bộ thị trường hàng hóa vào năm 2026, và nếu các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia đa dạng hóa danh mục đầu tư với các ngân hàng trung ương, giá vàng hoàn toàn có thể vượt qua mức giá cơ sở 4.900 USD/ounce mà họ dự đoán.

“Chúng tôi dự đoán hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong năm 2026, trung bình 70 tấn mỗi tháng (gần bằng mức trung bình 12 tháng là 66 tấn, nhưng gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng trước năm 2022 là 17 tấn)” họ cho biết.

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ giảm xuống mức thấp khoảng 4.200 USD trong quý đầu tiên năm 2026, và tăng trở lại mức hiện tại trên 4.400 USD/ounce trong quý 2, trước khi thiết lập mức cao kỷ lục mới gần 4.630 USD vào quý 3, và tăng lên mức cao nhất là 4.900 USD vào cuối quý 4.

Trong khi đó, JP Morgan dự báo, thị trường vàng sẽ tiếp tục tăng giá khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ, trong khi nhu cầu mới từ các tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp kim loại quý này vượt qua mốc 5.055 đô la vào cuối năm 2026 và có thể đạt mức 5.400 USD vào cuối năm 2027.

Trong khi đó, các chiến lược gia về hàng hóa tại UBS dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào tháng 9/2026, và bất kỳ sự gia tăng nào về bất ổn chính trị hoặc kinh tế xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ có thể đẩy giá kim loại quý này lên 5.400 USD .

Tuy nhiên, các chiến lược gia của UBS dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống còn 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026 – cao hơn so với dự báo trước đó của họ là 4.300 USD/ounce.

TD Securities cũng kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​mức giá cao kỷ lục mới. Họ tin rằng phạm vi giá dài hạn mới của vàng sẽ nằm trong khoảng từ 3.500 đến 4.400 USD/ounce.

Các nhà phân tích của Wells Fargo cũng tin rằng các yếu tố thuận lợi cho vàng hiện tại sẽ tiếp tục trong năm 2026, từ đó giúp giá vàng tiếp tục tăng trưởng vượt trội, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với năm 2025. Họ dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm 2026 ở mức từ 4.500 đến 4.700 USD/ounce.

Các chiến lược gia về hàng hóa tại RBC dự đoán giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 đến 5.000 USD/ounce vào năm 2026, và có xu hướng cao hơn trong nửa cuối năm.

Bank of America thì dự báo giá trung bình sẽ ở mức 4.538 USD/ounce, với mức cao nhất đạt được là 5.000 USD. Còn các nhà phân tích tại Société Générale dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026…