Giá xăng dầu hôm nay 12/4 mới nhất: Mỹ - Iran không đạt thỏa thuận, giá dầu thế giới khó lường

Giá dầu thế giới: Giảm nhẹ sau chuỗi tăng nóng

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá dầu thô trên thị trường quốc tế quay đầu giảm sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Cụ thể, giá dầu WTI chốt tuần ở mức 96,57 USD/thùng, giảm 2,1% so với tuần trước. Trong khi đó, dầu Brent đạt 95,2 USD/thùng, giảm 0,75%.

Đà giảm này chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật sau khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông. Thực tế, thị trường vẫn chịu tác động lớn từ xung đột liên quan đến Iran, đặc biệt tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển chiến lược của ngành năng lượng toàn cầu.

Dù giá giảm trong ngắn hạn, nhưng mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá xăng dầu trong nước: Giảm mạnh các mặt hàng

Tại thị trường trong nước, kỳ điều hành giá ngày 9/4 chứng kiến đợt giảm sâu hiếm thấy ở nhiều mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít, xuống còn 23.540 đồng/lít. Xăng E5 RON92 giảm 2.390 đồng/lít, còn 22.340 đồng/lít. Đáng chú ý, xăng E10 giảm mạnh nhất trong nhóm xăng, tới 3.010 đồng/lít, xuống còn 23.070 đồng/lít.

Nhóm dầu ghi nhận mức giảm sâu hơn đáng kể. Dầu diesel 0.05S giảm tới 9.520 đồng/lít, xuống còn 32.960 đồng/lít; dầu hỏa giảm 5.950 đồng/lít, còn 37.700 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.660 đồng/kg, xuống mức 22.610 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức 800 đồng/lít đối với xăng và mazut, 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel. Tuy nhiên, cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ đối với bất kỳ mặt hàng nào.

Quốc hội chốt giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Sáng 12/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.

Chính sách này áp dụng từ ngày 16/4 đến 30/6.

Cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nhập khẩu xăng, các mặt hàng dầu (diesel, dầu hỏa, mazut) và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ được điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian áp dụng chính sách này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Đàm phán Mỹ - Iran không đạt thỏa thuận, giá dầu đối mặt nguy cơ biến động mạnh

Dù giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều tổ chức và chuyên gia quốc tế nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động mạnh.

Theo khảo sát của Reuters, thị trường dầu có thể chuyển từ trạng thái dư cung sang thiếu hụt khoảng 750.000 thùng/ngày trong năm 2026 – một sự đảo chiều lớn so với dự báo trước đó. Đáng chú ý, mức thiếu hụt có thể lên tới khoảng 3 triệu thùng/ngày trong quý II trước khi cân bằng trở lại vào cuối năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ xung đột tại Trung Đông khiến nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nhu cầu dầu toàn cầu – đang hoạt động hạn chế, trong khi nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị ảnh hưởng.

Diễn biến địa chính trị mới nhất ở Trung Đông đang làm gia tăng đáng kể rủi ro trên thị trường năng lượng toàn cầu. Cụ thể, cuộc đàm phán hòa bình cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, dù kéo dài tới 21 giờ. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau, trong đó Mỹ nhấn mạnh các “lằn ranh đỏ” liên quan đến vấn đề hạt nhân, còn Iran cho rằng Washington chưa tạo được lòng tin và đưa ra những yêu cầu quá mức.

Đáng chú ý, các bất đồng lớn vẫn xoay quanh việc kiểm soát Eo biển Hormuz cùng với chương trình hạt nhân của Iran. Việc không đạt được tiến triển trong đàm phán khiến thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh đứng trước nguy cơ đổ vỡ, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang trở lại.

Thông tin này có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường ngay trong tuần tới. Trong bối cảnh nguồn cung đã bị gián đoạn, dư luận đang quan tâm liệu việc đàm phán đổ vỡ có thể khiến giá dầu thế giới quay đầu tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh vừa qua.