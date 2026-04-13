Ngân hàng rao bán cùng lúc 3 khách sạn liên quan 1 tập đoàn

Các khách sạn này là tài sản đảm bảo cho khoản nợ vay của hai doanh nghiệp có cùng một chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Hà Phát và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát.

Tài sản 1 là Quyền sử dụng đất diện tích 1.830,2m2 gắn liền với khách sạn 6 tầng có quy mô 104 phòng. Đây là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Hà Phát.

Địa chỉ của khách sạn tại tổ dân phố Thanh Nam, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng.

Giá rao bán của tài sản 245 tỷ đồng.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí khác để chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định, người mua được tài sản chịu các khoản này. Riêng đối với thuế nhà đất hằng năm, tiền điện, nước (nếu có) được trích từ tiền bán tài sản để nộp.

Hình ảnh 3 khách sạn do VietinBank cung cấp.

Tài sản 2 là Quyền sử dụng đất 1.219,2m2 gắn liền với khách sạn 6 tầng, quy mô 88 phòng, là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát.

Địa chỉ của tài sản tại 288 Nguyễn Duy Hiệu, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Tài sản 3 là Quyền sử dụng đất diện tích 567m2 gắn liền với khách sạn 6 tầng, quy mô 49 phòng, là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát.

Địa chỉ của tài sản tại tổ dân phố Phong Niên, phường Hội An, TP. Đà Nẵng.

Ngân hàng bán gộp tài sản 2 và tài sản 3 với giá khởi điểm 230 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Hà Phát và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát là hai doanh nghiệp có cùng một người đại diện pháp luật, thuộc hệ sinh thái của một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dược phẩm.