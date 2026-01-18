Chuyên gia bớt lạc quan về triển vọng giá vàng tuần tới

Tuần qua, căng thẳng địa chính trị và bất ổn tại nước Mỹ đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục. Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã có thời điểm vượt 4.600 USD/ounce, lên mức cao kỷ lục mọi thời đại là 4.640 USD/ounce vào chiều thứ Tư theo giờ Mỹ.

Chốt tuần, giá vàng thế giới neo ở mức 4.598 USD/ounce, tăng xấp xỉ 70 USD mỗi ounce.

Trong nước, kim loại quý màu vàng cũng tăng mạnh với vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, lên mức 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, chỉ tính trong 2 tuần đầu năm 2026, giá thương hiệu vàng quốc gia đã tăng tới 10 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn, tương tự cũng có mức tăng khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến chốt tuần như sau: Nhẫn SJC 999.9 157,2 – 159,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 158,0 – 161,0 triệu đồng/lượng; vàng Phú Quý 158,0 – 161,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng vừa thiết lập đỉnh mới trong tuần trước

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại củng cố quan điểm lạc quan chiếm đa số.

Cụ thể, trong số 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, tuần này có 8 chuyên gia, tương đương 50%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới, trong khi 4 người khác, chiếm 25%, dự báo giá sẽ giảm. Bốn nhà phân tích còn lại, cũng chiếm 25%, dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 247 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng lạc quan hơn sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong tuần này.

Cụ thể, 192 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 78%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới, trong khi 27 người khác, tương đương 11%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 28 nhà đầu tư còn lại, chiếm 11% tổng số, dự kiến ​​giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Những người dự báo giá vàng giảm chủ yếu cho rằng thị trường đang bị mua quá mức và tuần tới, bất kỳ tin tức nào bất lợi cũng có thể dẫn đến hoạt động chốt lời bị đẩy mạnh.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những người lạc quan về triển vọng kim loại quý lại cho rằng tuần tới, giá vàng có thể chứng kiến những đợt giảm, tuy nhiên, những động thái này sẽ chỉ kích thích thêm nhu cầu của các nhà đầu tư đang đứng ngoài cuộc. Về cơ bản, các yếu tố thúc đẩy giá vàng vẫn còn đó, đó là căng thẳng địa chính trị, quân sự, đặc biệt tại Venezuela; là những hệ quả có thể xảy đến đối với nền kinh tế sau vụ kiện chống lại Chủ tịch Fed Jerome Powell.