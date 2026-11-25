Sedan dưới 700 triệu đồng đáng mua

Hyundai Accent

Nhóm sedan hạng B có nhiều lựa chọn trong khoảng 400 - 570 triệu đồng, gồm Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City và Mazda2. Phần ngân sách còn lại có thể dành cho chi phí lăn bánh, bảo hiểm vật chất hoặc phụ kiện cần thiết.

Theo Vietnamnet, Hyundai Accent có giá khoảng 439 - 569 triệu đồng, Toyota Vios khoảng 458 - 545 triệu đồng và Honda City khoảng 539 - 569 triệu đồng. Các mẫu xe này phù hợp với người thường xuyên đi làm, di chuyển trong đô thị hoặc cần xe phục vụ gia đình nhỏ.

Sedan có lợi thế về trọng lượng, khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm thấp khiến việc đi qua đường ngập, đường xấu hoặc leo vỉa hè khó khăn hơn SUV. Không gian hành khách và khả năng chở đồ cũng hạn chế nếu gia đình thường xuyên đi du lịch.

SUV/crossover dưới 700 triệu đồng

Mitsubishi Xforce.

SUV đô thị phù hợp với người cần gầm cao, tầm quan sát tốt và không gian linh hoạt hơn sedan. Trong tầm giá này, Mitsubishi Xforce GLX giá 605 triệu đồng, Hyundai Creta Tiêu chuẩn giá 599 triệu đồng, Mazda CX-3 có giá từ 549 triệu đồng và Toyota Yaris Cross bản xăng khoảng 650 triệu đồng là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Thông tin trên VTC News, Mitsubishi Xforce có lợi thế khoảng sáng gầm và không gian cabin, Hyundai Creta hướng đến nhu cầu sử dụng thực dụng, trong khi Toyota Yaris Cross có phiên bản hybrid dành cho người quan tâm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nếu 700 triệu đồng là ngân sách lăn bánh, Xforce GLX hoặc Creta bản tiêu chuẩn dễ cân đối hơn. Yaris Cross có giá niêm yết sát ngân sách nên tổng chi phí đăng ký có thể vượt 700 triệu đồng.

MPV 7 chỗ dưới 700 triệu đồng

Mitsubishi Xpander.

MPV là lựa chọn hợp lý nếu thường xuyên chở từ 5 người trở lên hoặc cần không gian cho trẻ nhỏ, hành lý và xe đẩy. Mitsubishi Xpander có giá từ 568 triệu đồng, bản AT 598 triệu đồng và AT Premium 662 triệu đồng. Hyundai Stargazer có giá khoảng 489 - 615 triệu đồng, Kia Carens khoảng 559 - 679 triệu đồng, trong khi Toyota Veloz Cross có giá khoảng 638 - 668 triệu đồng.

Trong đó, Mitsubishi Xpander AT là lựa chọn đáng cân nhắc khi cần xe 7 chỗ với chi phí mua và sử dụng tương đối dễ tiếp cận. Hyundai Stargazer có mức giá thấp hơn ở một số phiên bản, còn Kia Carens phù hợp với người muốn nhiều lựa chọn cấu hình và trang bị.

MPV thường có hàng ghế thứ ba linh hoạt hơn SUV đô thị 5 chỗ, nhưng người mua cần kiểm tra khả năng sử dụng thực tế khi đủ 7 người. Khi hàng ghế sau được dựng lên, dung tích cốp có thể giảm đáng kể, ảnh hưởng đến việc chở hành lý trong những chuyến đi dài.

Ngân sách 700 triệu đồng nên chọn sedan, SUV hay MPV?

Theo Tạp chí Người đưa tin, sedan phù hợp với người chủ yếu đi làm, di chuyển trong thành phố, ít chở đông người và muốn tiết kiệm chi phí. SUV/crossover thích hợp với gia đình nhỏ, thường xuyên đi đường hỗn hợp hoặc cần gầm cao. MPV nên được ưu tiên nếu gia đình có từ 5 - 7 thành viên, thường xuyên chở ông bà, trẻ nhỏ hoặc đi du lịch.

Với gia đình có trẻ nhỏ, cần kiểm tra trực tiếp vị trí lắp ghế trẻ em ISOFIX, khoảng trống hàng ghế sau, cửa xe, điều hòa và cốp chứa xe đẩy. Trang bị an toàn như cân bằng điện tử, số lượng túi khí, cảnh báo điểm mù và các hệ thống hỗ trợ lái cũng nên được ưu tiên hơn cửa sổ trời hay các tiện nghi ít sử dụng.

Giá niêm yết không phải số tiền cuối cùng cần thanh toán. Người mua còn phải tính lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đăng kiểm và các khoản liên quan. Với xe đăng ký tại TP.HCM, chi phí lăn bánh thường cao hơn giá niêm yết hàng chục triệu đồng.

Nếu tổng ngân sách là 700 triệu đồng, nên chọn xe có giá niêm yết khoảng 550 - 620 triệu đồng, tùy chương trình ưu đãi và địa phương đăng ký. Phần còn lại dành cho chi phí lăn bánh và dự phòng. Người mua cũng nên giữ khoảng 20 - 30 triệu đồng sau khi nhận xe để thanh toán bảo hiểm vật chất, phụ kiện cần thiết, bảo dưỡng hoặc những khoản phát sinh. Nếu phải vay mua xe, khoản dự phòng càng quan trọng để tránh áp lực trả góp trong những tháng đầu.