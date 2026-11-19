Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

Là một trong những hộ tiên phong đưa nghề trồng dâu, nuôi tằm về xã Đăk Ui, gia đình chị Ngô Thị Biển (thôn Đăk KĐem) đã từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế từ mô hình này.

Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng, năm 2023, chị Biển quyết định chuyển đổi hơn 3.000m² đất trồng màu sang trồng cây dâu để nuôi tằm. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương khá phù hợp, cây dâu sinh trưởng tốt, cho nguồn lá ổn định, gia đình chị càng có thêm động lực gắn bó với nghề.

Chị Ngô Thị Biển (trái) là một trong những hộ tiên phong đưa nghề trồng dâu, nuôi tằm về xã Đăk Ui. Ảnh: Văn Tùng.

Từ những lứa tằm đầu tiên, nhận thấy hiệu quả kinh tế và khả năng quay vòng vốn nhanh, chị Biển tích cực chia sẻ kinh nghiệm, vận động các hộ dân xung quanh cùng tham gia.

"Chị là người đầu tiên đưa mô hình này về nuôi ở địa phương. Năm đầu tiên, chị thấy nuôi tằm có hiệu quả kinh tế, nhanh có tiền, khí hậu cũng phù hợp với vùng mình nên bà con lần lượt làm theo. Đến nay đã có khoảng 15 hộ tham gia"- chị Biển chia sẻ.

Không dừng lại ở diện tích ban đầu, gia đình chị tiếp tục thuê hơn 1ha đất trống để mở rộng vùng trồng dâu, chủ động nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi. Trong quá trình sản xuất, chị mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nuôi tằm trên khay trượt, sử dụng né gỗ ô vuông nhằm giảm công lao động, nâng cao hiệu quả chăm sóc và thu hoạch kén.

Mô hình nuôi tằm giúp gia đình chị Biển có nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Tùng

Theo chị Biển, từ đầu năm 2026 đến nay, gia đình đã xuất bán 8 lứa kén, với giá dao động từ 150.000-200.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí con giống, phân bón và các khoản đầu tư khác, mỗi lứa vẫn mang lại khoản thu hàng chục triệu đồng.

Riêng với quy mô nuôi 2 hộp tằm, chi phí đầu tư khoảng 2,4 triệu đồng, sau khoảng 10 ngày chăm sóc, gia đình chị có thể thu về khoảng 30 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận còn khoảng 20 triệu đồng.

"Hiện nay, mỗi tháng gia đình có thể thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng từ nghề nuôi tằm. So với một số loại cây trồng trước đây, mô hình này cho nguồn thu nhanh, giúp gia đình có điều kiện cải thiện cuộc sống" - chị Biển phấn khởi nói.

Liên kết sản xuất, mở rộng hướng làm giàu

Không chỉ gia đình chị Biển, nhiều hộ dân khác tại xã Đăk Ui cũng đang từng bước tham gia mô hình trồng dâu, nuôi tằm. Đến nay, địa phương đã có 15 hộ liên kết thành lập tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm, với tổng diện tích dâu gần 20ha.

Việc tham gia tổ hợp tác giúp các hộ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình chăm sóc tằm, thu hoạch kén và tìm kiếm đầu ra sản phẩm. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp người dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, nâChị Phạm Thị Dậu (thôn Đăk Lợi) chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp cùng các hộ dân trong công đoạn bắt tằm và đưa tằm vào né làm kén.ng cao hiệu quả kinh tế.

Chị Phạm Thị Dậu (phải) chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp cùng các hộ dân trong công đoạn bắt tằm và đưa tằm vào né làm kén. Ảnh: Văn Tùng

Chị Phạm Thị Dậu (thôn Đăk Lợi) cho biết, nghề nuôi tằm đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhất là ở công đoạn bắt tằm và đưa tằm vào né làm kén. Đây là thời điểm cần nhiều nhân lực, phải thực hiện nhanh và đồng đều để bảo đảm chất lượng kén.

"Ở công đoạn bắt tằm, mọi người phải phối hợp, hỗ trợ nhau để đưa tằm vào né kịp thời. Khi các hộ liên kết, giúp đỡ nhau thì tằm lên kén đều, việc thu hoạch cũng thuận lợi hơn" - chị Dậu chia sẻ.

Nhằm tiếp thêm nguồn lực cho người dân mở rộng sản xuất, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để triển khai dự án trồng dâu, nuôi tằm tại xã Đăk Ui.

Tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm ở xã Đăk Ui hiện có 15 hộ tham gia, với diện tích gần 20ha. Ảnh: Văn Tùng.

Theo đó, 5 hộ dân tham gia dự án được vay vốn với mức 200 triệu đồng/hộ, thời hạn vay 3 năm. Nguồn vốn này giúp các hộ đầu tư phát triển diện tích trồng dâu, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng quy mô nuôi tằm.

Chị Trinh Ngọc Linh, Hội Nông dân xã Đăk Ui cho biết, qua quá trình triển khai, các hộ được vay vốn đã sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, bước đầu phát huy hiệu quả trong sản xuất.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã dự kiến tiếp tục rà soát, vận động thêm những hộ có nhu cầu tham gia mô hình, đồng thời tổng hợp đề xuất Hội Nông dân tỉnh bổ sung nguồn vốn hỗ trợ để mở rộng quy mô sản xuất.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, chi phí đầu tư phù hợp và khả năng tạo nguồn thu thường xuyên, mô hình trồng dâu, nuôi tằm đang mở ra hướng chuyển đổi sản xuất có nhiều triển vọng tại xã Đăk Ui. Nếu được hỗ trợ đồng bộ về vốn, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm, đây sẽ là một trong những hướng phát triển kinh tế giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.