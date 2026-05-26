Giá xăng dầu hôm nay 26/5: Dầu thế giới lao dốc, trong nước chờ điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên 25/5 giảm mạnh, "bốc hơi" tới gần 7%.

Kết thúc phiên giao dịch 25/5, theo Reuters, giá dầu Brent giảm gần 7%, xuống còn 96,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI giảm 6,5%, về mức 90,88 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (26/5), giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h25' ngày 26/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm xuống mức 96,14 USD/thùng. Còn giá dầu WTI về mức 90,86 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu tích cực liên quan đến đàm phán hướng tới thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, ông cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt tấn công mới nếu đàm phán thất bại.

Ông Donald Trump cũng kêu gọi thêm nhiều quốc gia Ảrập và Hồi giáo tham gia Hiệp định Abraham - sáng kiến được thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu của ông - nhằm bình thường hóa quan hệ giữa các nước Ảrập với Israel.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran thông tin nước này và Mỹ đang hoàn tất bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, với mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 30-60 ngày.

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, Tehran đang tập trung vào đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và chưa thảo luận về các vấn đề hạt nhân.

Các nhà phân tích nhận định Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một giải pháp, song triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn khá mơ hồ do các bên còn nhiều khác biệt liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, vai trò khu vực của Iran cũng như vấn đề an ninh của Israel.

Theo nhiều chuyên gia, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình, quá trình khôi phục hoàn toàn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz cũng sẽ cần nhiều tháng do nhiều cơ sở hạ tầng dầu khí đã bị hư hại nghiêm trọng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay (26/5) được áp dụng giá bán như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít. Trong khi dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Gá xăng E10 RON95-V ở mức 25.950 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III là 25.050 đồng/lít.

Dù giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng ở kỳ điều hành ngày 21/5 nhưng theo dữ liệu Bộ Công Thương công bố, giá các mặt hàng này ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.