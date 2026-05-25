Vàng miếng SJC là gì?

Vàng miếng SJC là sản phẩm do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sản xuất và được xem là một trong những thương hiệu vàng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Loại vàng này nổi bật nhờ chất lượng được kiểm định chặt chẽ, đồng thời nhiều năm liền được người dân lựa chọn để tích trữ và đầu tư.

Xét về thành phần, vàng miếng SJC thuộc dòng vàng 9999 với độ tinh khiết lên tới 99,99%, gần như là vàng nguyên chất. Mỗi miếng vàng tiêu chuẩn có trọng lượng 1 lượng, tương đương 37,5 gram.

Vàng miếng SJC 1 lượng. (Ảnh minh họa)

Sản phẩm được thiết kế dạng hình chữ nhật đặc trưng. Trên bề mặt vàng có dập hình rồng cùng ký hiệu “9999” thể hiện hàm lượng vàng tinh khiết, trong khi mặt còn lại ghi thông tin thương hiệu SJC và đơn vị sản xuất.

Vàng miếng SJC 1 lượng giá bao nhiêu?

Theo khảo sát ngày 25/5/2026, giá vàng miếng SJC được nhiều doanh nghiệp lớn niêm yết phổ biến ở mức khoảng 159 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng miếng SJC tại một số thương hiệu cập nhật ngày 25/5/2026:

Thương hiệu Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC 159.000.000 162.000.000 đồng/lượng Doji 159.000.000 162.000.000 đồng/lượng PNJ 159.000.000 162.000.000 đồng/lượng Bảo Tín Minh Châu 159.000.000 162.000.000 đồng/lượng Phú Quý 159.000.000 162.000.000 đồng/lượng Mi Hồng 159.200.000 161.000.000 đồng/lượng

Lưu ý, giá vàng SJC có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên kiểm tra kỹ thời gian cập nhật gần nhất trên hệ thống của các thương hiệu.

Các loại vàng miếng SJC 9999 phổ biến hiện nay

Nhằm đáp ứng nhu cầu tích trữ và đầu tư của nhiều nhóm khách hàng, vàng miếng SJC 9999 được sản xuất với đa dạng trọng lượng khác nhau.

Cụ thể, các dòng vàng miếng SJC đang lưu hành trên thị trường gồm:

Vàng miếng SJC 1 chỉ: trọng lượng khoảng 3,75 gram

Vàng miếng SJC 2 chỉ: nặng tương đương 7,5 gram

Vàng miếng SJC 5 chỉ: nặng khoảng 18,75 gram

Vàng miếng SJC 1 lượng: nặng tương đương 37,5 gram

Vàng SJC loại 1kg: quy đổi khoảng 26,67 lượng vàng

Việc phân chia nhiều kích cỡ giúp người mua dễ dàng lựa chọn theo khả năng tài chính cũng như mục đích sử dụng.