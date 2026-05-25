Chốt giá vàng hôm nay ngày 25/5 đảo chiều tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 25/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 25/5 tăng giá vàng miếng lên mức 162 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 25/5, giá vàng trong nước ngày 25/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 25/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 25/5, đảo chiều tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5, tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 25/5, tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 159 –162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 159 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 25/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/5 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 62 USD/ounce, lên mức 4.568 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.511 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, vượt xa mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo khảo sát mới nhất của Kitco News, phần lớn chuyên gia vẫn giữ tâm lý thận trọng với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Trong số các ý kiến tham gia khảo sát, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - là chuyên gia hiếm hoi nghiêng về kịch bản giá vàng tăng. Ông cho rằng thị trường vàng thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co như thời gian gần đây nhưng xu hướng chủ đạo vẫn thiên về đi lên.

Dù vậy, nhiều chuyên gia khác cho rằng giá vàng vẫn thiếu động lực để bứt phá mạnh khi kỳ vọng lãi suất cao tại Mỹ đang tạo áp lực lên thị trường.

Ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options - nhận định, thanh khoản hiện khá thấp do thị trường bước vào kỳ nghỉ dài ngày tại Mỹ.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro - cho rằng, giá vàng vẫn đang trong xu hướng giảm trung hạn. Ông dự báo giá vàng có thể lùi về vùng 4.370 - 4.400 USD/ounce vào cuối tuần nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.568 USD/ounce (tương đương khoảng 145,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 25/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 25/5, giá vàng ngày 26/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.