Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/11 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 9/11 tăng giá vàng miếng lên mức 141,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/11, giá vàng trong nước ngày 9/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 9/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 9/11, tăng trở lại cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/11, tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137 –141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/11 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 45 USD/ounce, lên mức 4.115 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.079 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, vượt mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD và nhà đầu tư đánh giá triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi số liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến.

Đồng USD giảm giá có thể khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý này.

Khảo sát của Kitco News cho thấy giới chuyên gia đang chia rẽ về triển vọng giá vàng tuần này, trong đó tỷ lệ dự báo giảm cao hơn một chút so với tỷ lệ dự báo tăng. Trái lại, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng giá kim loại quý đi lên.

Với giá vàng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.115 USD/ounce (tương đương khoảng 127,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/11, giá vàng ngày 10/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.