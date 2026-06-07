Chốt giá vàng hôm nay ngày 7/6 giảm rất mạnh, người mua lỗ cực đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 7/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 7/6 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 150,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 7/6, giá vàng trong nước ngày 7/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 7/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 9,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 8,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 9,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 8,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 7/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 9,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 8,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 9,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 8,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 7/6, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 4 triệu đồng/lượng và mức giảm 8,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ nặng 12,8 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/6, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 7/6, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 146,2 –150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 8,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146 – 150 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 9,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 8,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 146,2 – 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 9,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 8,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 7/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 7/6 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.327 USD/ounce, giảm 212 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.353 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá cực mạnh, tụt xuống gần mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, ông Phillip Streible - Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures - cho rằng, báo cáo việc làm tích cực của Mỹ đã tạo thêm áp lực đối với thị trường vàng thế giới.

Ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank - cho rằng, vùng đáy thiết lập trong tháng 3 quanh 4.099 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu giảm tiếp theo của giá vàng.

Theo ông Hansen, tuần tới có thể sẽ là giai đoạn đầy thách thức đối với kim loại quý khi thị trường tập trung vào các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Nếu các số liệu cho thấy giá năng lượng tăng cao đang lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, áp lực bán đối với vàng có thể tiếp tục gia tăng.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.327 USD/ounce (tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 7/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 7/6, giá vàng ngày 8/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.