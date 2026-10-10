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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 141,800 Bán 144,800

BTMH Mua 139,800 Bán 143,800

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Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng cao nhất 5 triệu đồng/lượng

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay (10/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với sáng qua. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lên mốc 144,8 triệu đồng/lượng. Đáng ngạc nhiên, có doanh nghiệp để mức chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán vàng miếng lên mốc 144,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch mua vào - bán ra giữa các doanh nghiệp khác nhau.

Cụ thể, vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý có giá 141 - 144,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3,8 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu 139,9 - 144,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán lên tới 4,9 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC tại DOJI 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng…

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC có doanh nghiệp lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC có doanh nghiệp lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng niêm yết khác nhau. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 139,9 - 143,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 141 - 144,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.194 USD/ounce, tăng 62 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.629 đồng/USD. Giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.690 đồng - 26.070 đồng /USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng so với sáng qua. Giá USD trên thị trường chợ đen giao dịch trong khoảng 26.070 - 26.170 đồng/USD.

Giá vàng thế giới 10/10 tăng chạm mức 4.200 USD
Giá vàng thế giới 10/10 tăng chạm mức 4.200 USD

Giá vàng thế giới sáng 10/10 tăng mạnh trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ đang có tín hiệu hạ nhiệt.

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Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 10:04 AM (GMT+7)
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