Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Dầu thế giới đi lên, xăng trong nước tăng

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (9/10) tiếp tục đi lên.

Kết thúc phiên giao dịch 9/10, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 104,7 USD/thùng, tăng 0,42% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 91,85 USD/thùng, tăng 0,39% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi cơn bão Isaias tiến về phía bờ biển phía Bắc vịnh Mexico của Mỹ khiến hàng loạt cơ sở khai thác ngoài khơi phải tạm ngừng hoạt động. Việc này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển của Mỹ, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất tại khu vực phía Bắc vịnh Mexico của Mỹ đã phải đóng cửa các giếng khai thác với tổng công suất khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng hiện tại của khu vực để phòng tránh bão.

Song tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu có thể sẽ được cải thiện phần nào khi Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sau khi tạm dừng trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng từ ngày 8/10. Ảnh: Thạch Thảo

Đà tăng của giá dầu trong thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz trở nên nghiêm trọng khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bước sang tháng thứ 8.

Các vụ tấn công vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và nhiên liệu cho toàn thế giới trước xung đột - đã gia tăng khi các nhà sản xuất vùng Vịnh tăng cường xuất khẩu dầu. Các vụ tấn công khiến chi phí vận chuyển dầu cao hơn và rủi ro lớn hơn đối với hàng hóa và thủy thủ đoàn.

Bên cạnh đó, các cuộc xung đột tại Trung Đông và căng thẳng Nga - Ukraine cũng làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và đặc biệt là dầu diesel.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (10/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 8/10, giá bán của hai loại xăng và dầu mazut được điều chỉnh tăng, trong khi giá dầu diesel giảm so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.703 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.065 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.