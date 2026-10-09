Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/10 bật tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 9/10 tăng giá vàng miếng ở mức 144,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/10, giá vàng trong nước ngày 9/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 9/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 9/10, tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/10, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140,3 –144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,9 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/10 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 47 USD/ounce, lên mức 4.175 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.158 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, tiến gần mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới có dấu hiệu tăng giá trở lại. Diễn biến này được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá rủi ro lạm phát liên quan đến giá năng lượng tăng cao và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá kim loại quý đang hướng tới mức tăng khoảng 1,3% trong tuần, sau giai đoạn thị trường tài chính biến động mạnh.

Sự kết hợp giữa đồng USD suy yếu và lợi suất giảm đã hỗ trợ giá vàng thế giới, bất chấp những bất ổn kéo dài về định hướng lãi suất của Mỹ.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.175 USD/ounce (tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/10, giá vàng ngày 10/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.